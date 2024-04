Anne Hathaway: 'Da giovane ero stressata e davo per scontate troppe cose'

Anne Hathaway ha rivelato di aver sofferto molto a causa dello stress quando era più giovane e questo l'ha portata a interpretare dei ruoli che stavano affrontando situazioni simili anche sul grande schermo.

L'attrice premio Oscar, prossimamente protagonista sugli schermi con The Idea of You, ha però imparato con il tempo a gestire la situazione.

I ricordi di Anne

Intervistata dal podcast del The New York Times, Anne Hathaway ha raccontato che la sua situazione emotiva ha avuto un impatto sulla carriera: "Ero una giovane donna realmente stressata. Ed essendo un'ex stressata cronica, aspetto che ti porta ad avere delle conseguenze, mi ricordo che un giorno ho pensato: 'Stai dando per scontato tutto questo, stai dando la tua vita per scontata'".

Ora l'attrice cerca di apprezzare maggiormente la possibilità di lavorare e il successo ottenuto. Quando si ritrova ad affrontare lo stress, Anne deve lottare contro quell'istinto e ricordarsi che non ha la minima intenzione "di morire stressata".

Hathaway ha poi parlato della causa di quello stato: "Non sapevo ancora come respirare. E quello era realmente complicato". La protagonista di film come Les Misérables e Il Diavolo veste Prada ha sottolineato che ogni aspetto del suo coinvolgimento a Hollywood era fonte di stress, anche se era tutto nella sua mente, e questo ha portato ad avere dei sintomi fisici.

Anne ha ricordato: "Ero bloccata in questo sentimento. Pensavo: 'Voglio ottenere dei risultati, voglio crescere', e pensi, erroneamente, che il modo di farlo sia di essere realmente dura con te stessa. Ti alimenti con l'auto-critica".

Accettare i propri limiti e apprezzare quanto ottenuto nella vita le ha però permesso di liberarsi di molti pensieri negativi, riuscendo a far emergere la gratitudine e la positività.

Nel corso degli anni l'attrice ha inoltre lavorato duramente dal punto di vista psicologico per essere maggiormente presente nel momento che sta vivendo ed eliminare le paure di cose che, quasi sicuramente, non accadranno.