Locarno 2023: all'iraniano Critical Zone di Ali Ahmadzadeh il Pardo d'Oro

Dopo undici intensi giorni di cinema, l'edizione 2023 del Locarno Film Festival si conclude con la vittoria di Critical Zone di Ali Ahmadzadeh, pellicola tedesco-iraniana che si porta a casa il Pardo d'Oro. Il film racconta un Iran inedito, filtrato attraverso lo sguardo di uno spacciatore di droga che vaga per Teheran guidato dal suo GPS per confortare i suoi clienti. Ali Ahmadzadeh è stato trattenuto in patria e ha ricevuto pressioni per ritirare il film dal concorso svizzero.

Il Premio speciale della giuria dei Comuni di Ascona e Losone è andato a uno dei film più amati dalla critica, Do Not Expect Too Much of the End of the World del rumeno Radu Jude, mentre il Pardo per la migliore regia è stato assegnato dalla giuria presieduta da Lambert Wilson a Maryna Vroda per Stepne.

Migliori attori di questa edizione Dimitra Vlagopoulou per Animal di Sofia Exarchou e Renée Soutendijk per Sweet Dreams di Ena Sendijarević. Menzione speciale a Obscure night - Goodbye here, anywhere, coproduzione franco-svizzera diretta da Sylvain George.

Dreaming & Dying di Nelson Yeo ha trionfato nella sezione Cineasti del Presente ed è stato eletto anche Miglior Opera Prima. Tra i premi collaterali, all'italiano Patagonia di Simone Bozzelli va il Premio ecumenico messo a disposizione dalla Chiesa evangelica riformata e dalla Chiesa cattolico romana svizzera.