The Walking Liberty, il trailer del nuovo film di Alessandro Rak

Il primo trailer di The Walking Liberty, il nuovo film di Alessandro Rak, è arrivato attraverso le colonne di Variety e permette già di avere un'idea di come sarà questa nuova e intrigante avventura. Che arriva a due anni di distanza dal pluripremiato Gatta Cenerentola.

Le vicende di The Walking Liberty si sviluppano in un mondo post apocalittico dove tutte le superfici della Terra sono coperte da una impenetrabile giungla. Tranne uno schermo cinematografico dove passano in continuazione le immagini de Il grande dittatore di Charlie Chaplin. Il film, come ha dichiarato Alessandro Rak: "Trae spunto dai movimenti populisti politicamente distruttivi che stiamo vedendo spuntare in tutta Europa" e viene visto attraverso gli occhi di due personaggi: Yara, una ragazza di 15 anni, che ha molti elementi in comune con Corto Maltese di Hugo Pratt; e Lennie, un gigante buono che ha il doppio della sua età, con ridotte facoltà mentali. "Sono entrambi innocenti senza genitori", spiega ancora Rak che però ha specificato che la narrazione non chiarirà mai del perché si trovino in questa situazione. "L'idea è di raccontare la storia di due persone che sono nate in un nuovo mondo e non hanno una connessione diretta con la storia", ha sottolineato il regista.

Alessandro Rak: "L'obiettivo è quello di realizzare qualcosa di piacevole per gli altri"

Per quanto riguarda il titolo del film, l'origine è in parte legata al fatto che a Rank piace molto la libertà come parola, ma dall'altro lato è chiara l'ispirazione al mezzo dollaro d'argento, chiamato proprio The Walking Liberty che venne emesso dallo United States Mint, dal 1916 al 1947. I motivi, in questo caso "sono tanti incluso il fatto che sia diventata la moneta scelta per eseguire trucchi magici. - Così racconta sempre a Variety Alessandro Rak - Certo ricorda anche The Walking Dead, Ma mentre quello show è su un futuro apocalittico orribile, a me piace l'idea di uno che è legato a un concetto di libertà futura". Il cartoon, prodotto dalla Mad Entertainment di Napoli e i fondi del MiBAC, è ora in trattative avanzate con un produttore francese in vista di un lancio internazionale, pertanto la data di uscita non è stata ancora divulgata.