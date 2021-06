Locarno 2021: Beckett di Ferdinando Cito Filomarino in apertura al festival

Beckett di Ferdinando Cito Filomarino sarà il film d'apertura dell'edizione 2021 del Locarno Film Festival, la sera del 4 agosto. Il film sarà poi disponibile dal 13 agosto in esclusiva su Netflix. Il lungometraggio, un thriller ambientato in Grecia, sarà presentato in anteprima mondiale dopo la cerimonia inaugurale, durante la quale verrà consegnato l'Excellence Award all'attrice francese Laetitia Casta. Sarà il grande ritorno della Piazza, simbolo per eccellenza della manifestazione, dopo l'assenza forzata nel 2020, anno in cui il festival ha avuto luogo ma in forma ridotta.

Antonia: Linda Caridi e il regista Ferdinando Cito Filomarino al lavoro sul set

Ferdinando Cito Filomarino è già stato a Locarno con il cortometraggio Diarchia nel 2010, e a distanza di undici anni torna con un esercizio di genere prodotto da Luca Guadagnino - anche lui al festival nel 2010 con un film e poi nel 2011, in qualità di giurato - e con un cast di prim'ordine che include John David Washington, Vicky Krieps e Alicia Vikander (al momento non si sa quanti e quali degli attori saranno presenti sul palco di Piazza Grande). Il film sarà poi disponibile su Netflix dal 13 agosto, nel segno di quello che, stando al comunicato della kermesse ticinese, è un futuro dove festival, piattaforme e sale possano essere complici anziché rivali.

Tenet: John David Washington in una scena

Il direttore artistico della kermesse, Giona A. Nazzaro, si è espresso così al riguardo: "Quella di Ferdinando Cito Filomarino è una success story locarnese. Dai Pardi di domani alla Piazza Grande. Il Locarno Film Festival come vivaio, palestra e trampolino di lancio per i cineasti più interessanti del futuro. Beckett è un thriller che rielabora in chiave contemporanea e originale la lezione di autori come Sydney Pollack e Alan J. Pakula. Un film d'azione umanista, dal forte impegno civile retto da una interpretazione magistrale di John David Washington. Impegno e intrattenimento gli ingredienti principali di una Piazza Grande che vuole sorprendere e rilanciare la centralità del cinema in tutte le sue forme".

La 74ma edizione del Locarno Film Festival si terrà, in presenza, dal 4 al 14 agosto, nel rispetto delle misure sanitarie vigenti in Svizzera. Il programma completo sarà annunciato il 1° luglio.