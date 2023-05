Beckett stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film con John David Washington

Rai 4 stasera in prima serata manda in onda Beckett: trama, recensione, curiosità e cast del poliziesco con John David Washington.

Stasera, 30 maggio, su Rai 4, alle 21:20, verrà trasmesso Beckett, un film del 2021 realizzato in collaborazione tra Italia e Brasile. Il regista di questa pellicola è Ferdinando Cito Filomarino, che ha scritto sia la sceneggiatura che il soggetto del film. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Beckett: John David Washington e Alicia Vikander in una scena del film

Beckett: Trama

Beckett, un turista americano in vacanza in Grecia, resta coinvolto in un grosso incidente. Quel che appare come un accadimento fortuito, si trasformerà in una caccia all'uomo, al centro della quale vi sarà proprio Beckett.

Dopo aver compreso che fuggire è l'unica soluzione possibile, Beckett tenterà di raggiungere l'ambasciata americana, che si trova però nella parte opposta del Paese greco. Nel frattempo, l'uomo si ritroverà coinvolto nelle contestazioni politiche in atto: una situazione incandescente che da una parte sta provocando confusione nelle principali città, ma dall'altra potrà favorire Beckett per nascondersi dai suoi inseguitori.

Finito in una terribile spirale di tradimenti e cospirazioni, il protagonista si inoltrerà in un groviglio dal quale uscire diverrà sempre più complicato.

Beckett: Boyd Holbrook in una scena del film

Beckett: Curiosità

Beckett è stato presentato in anteprima il 4 agosto 2021 al 74º Festival di Locarno ed è stato distribuito a livello globale su Netflix a partire dal 13 agosto 2021.

Il film è stato prodotto, tra gli altri, da Luca Guadagnino

Beckett: John David Washington durante una scena del film

Beckett: Interpreti e personaggi

Beckett: John David Washinton in una concitata scena

Beckett: Trailer e recensione

La nostra recensione di Beckett

Critica: Beckett è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 47% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 52 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.7 su 10