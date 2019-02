Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni in DVD e Blu-ray dal 27 febbraio: ecco extra e cover

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni sta per arrivare in DVD e Blu-ray, con il suo carico di magia targata Disney e ovviamente con tanti extra interessanti!

Ispirato al classico racconto di E.T.A. Hoffmann Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi e all'amatissimo balletto Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni ha trasportato gli spettatori di tutto il mondo insieme alla quattordicenne Clara (Mackenzie Foy) in un magico e misterioso mondo animato dalle fantastiche performance di Misty Copeland e addolcito da zucchero filato, fiocchi di neve ma anche soldatini, bande di piccoli topi sempre di corsa e...tantissime sorprese. Destinato a diventare una fiaba Disney per tutte le età, adesso Lo schiaccianoci e i Quattro Regni è pronto allo sbarco in homevideo con speciali extra e scene inedite dal 27 febbraio in DVD e Blu-ray, mente è già disponibile dal 13 febbraio sulle piattaforme digitali.

Tra le prestigiose featurette spicca quella in cui Misty Copeland dell'American Ballet Theatre racconta il suo ruolo, l'incantevole Principessa Ballerina, la propria personale esperienza con il balletto de Lo Schiaccianoci insieme alla sua incredibile e storica ascesa nel mondo della danza. Gli extra accompagnano gli spettatori direttamente sul set a incontrare i nuovi personaggi e a scoprire come La Terra dei Dolci, La Terra dei Fiocchi di Neve, la Terra dei Fiori e il misterioso Quarto Regno abbiano preso vita sul grande schermo. Le scene tagliate, invece, regalano inediti momenti magici che non sono stati inseriti nella versione definitiva del film.

Ecco in particolare gli extra del BLU-RAY:

Sulle Punte: Una conversazione con Misty Copeland - Misty Copeland condivide con gli spettatori l'emozione che ha provato nell'interpretare uno dei suoi personaggi preferiti di sempre, la Principessa Ballerina de Lo Schiaccianoci, in modo totalmente inedito.

Svelare "Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni" - Un approfondimento sulle scenografie, i set, i costumi e tutto quello che ha reso possibile la trasformazione di un balletto classico in un film d'avventura.

Scene tagliate:

Video Musicali: "Fall on Me" eseguita da Andrea Bocelli con Matteo Bocelli, "La Suite dello Schiaccianoci" eseguita da Lang Lang

IN ESCLUSIVA PER LE PIATTAFORME DIGITALI

Svelato: gli effetti visivi de Lo schiaccianoci e i Quattro Regni: clip sui diversi livelli di effetti speciali che legano una scena all'altra nel film.