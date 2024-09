Lo Hobbit: la Trilogy Steelbook (4K Ultra-HD) (6 Blu-Ray) dei film di Peter Jackson è in offerta su Amazon

Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien è un'opera fondamentale della letteratura fantasy, pubblicata nel 1937. Il racconto ha un ruolo cruciale nello sviluppo del genere, presentando un mondo ricco di mitologia, creature fantastiche e temi di avventura e crescita personale. Il romanzo è da sempre apprezzato per il suo tono fiabesco e la narrazione accessibile, oltre che per l'ambientazione della Terra di Mezzo, che diventerà centrale nelle opere successive di Tolkien.

La trilogia cinematografica de Lo Hobbit, diretta da Peter Jackson, invece, ha ricevuto un'accoglienza più mista rispetto ai film de Il Signore degli Anelli. Se da un lato è stata apprezzata per gli effetti visivi e l'espansione dell'universo di Tolkien, dall'altro è stata criticata per l'eccessiva dilatazione del materiale originale, fra le altre cose. Nonostante questo, ha mantenuto un forte interesse presso il pubblico grazie all'amore per il mondo di Tolkien, pur non raggiungendo lo stesso livello di entusiasmo e consenso critico della trilogia precedente.

La Trilogy Steelbook (4K Ultra-HD) (6 Blu-Ray) di Lo Hobbit

La Trilogy Steelbook (4K Ultra-HD) (6 Blu-Ray) di Lo Hobbit colpisce e lascia il segno, oltre che per l'aspetto invidiabile delle varie copertine dei film della trilogia, per via dei suoi contenuti in termini cinematografici, coi 3 film in versione 4K Ultra HD in versione estesa.

