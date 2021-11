Lo chiamavano Trinità arriva in versione integrale restaurata in Blu-ray e in DVD

Una cult comedy irresistibile, uno spaghetti-western comico che all'epoca sbancò il botteghino lanciando definitivamente la coppia storica formata da Bud Spencer e Terence Hill. Adesso, proprio in occasione dei suoi cinquant'anni, Lo chiamavano Trinità arriverà in homevideo dal 17 novembre grazie a Mustang con una versione integrale restaurata realizzata nel 2019 da Cineteca di Bologna in collaborazione con Rocca delle Macie, presso Il Laboratorio L'Immagine Ritrovata. L'intramontabile cult sarà disponibile in due edizioni a due dischi, sia in versione blu-ray che DVD.

L'edizione in HD conterrà il blu-ray di Lo chiamavano Trinità con la nuova versione integrale restaurata nel 2019. Sullo stesso disco anche "60 anni e non sentirli", un approfondimento sul restauro con intervista al direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli. Nell'edizione anche un DVD bonus con altri extra: "Quando il cinema era puro divertimento" (circa 40 minuti) con Gianni Canova e Rocco Moccagatta che incontrano Sandra Zingarelli, e "I primi 50 anni di Trinità" (50 minuti circa), ovvero la festa per il primo cinquantesimo del film in presenza tra gli altri della famiglia Zingarelli e Pedersoli, Terence Hill, Renato Casaro, Rocco Moccagatta ed Andy Luotto (all'epoca consulente per i dialoghi in inglese). Ci saranno anche tre trailer dell'epoca (italiano, inglese e tedesco). L'edizione DVD sarà sempre a due dischi con i medesimi contenuti.

La maniera migliore dunque per rivedere le gesta di Trinità, pistolero indolente non molto incline all'azione, che giunge per caso in un villaggio del West dove scopre che suo fratello, il corpulento e burbero Bambino, si finge sceriffo avendo in realtà come mira quella di derubare un facoltoso proprietario di cavalli. Riguardo alle note tecniche, il film avrà il formato video originale 2.35:1, mentre l'audio nel blu-ray sarà il DTS HD Master 2.0, mentre sul DVD la traccia è un Dolby Digital 2.0. Per entrambe le edizioni sono presenti sottotitoli italiani per non udenti.