Lizzy Caplan, Christian Slater e Clark Duke nella serie spy Netflix Inside Job

Lizzy Caplan, Christian Slater e Clark Duke guidano il cast vocale della serie spy Netflix Inside Job, firmata da Shion Takeuchi e Alex Hirsch. Takeuchi e Hirsch hanno rivelato il cast nel corso dell'Adult Animation Studio Focus di Netflix presso il Festival di Animazione di Annecy. Nel cast, anche Andrew Daly, Bobby Lee, John DiMaggio, Tisha Campbell e Brett Gelman.

Inside Job è una commedia animata per adulti sul governo ombra e su una squadra disfunzionale la cui routine quotidiana è occuparsi delle cospirazioni del mondo. Dagli insabbiamenti alle società segrete passando per l'etichetta delle orge mascherate, navigare nella cultura dell'ufficio di Cognito Inc. può essere complicato, specialmente per il genio della tecnologia asociale Reagan Ridley. Anche in un posto di lavoro pieno di mutaforma rettiliani e psicotici, Reagan è vista come "quella strana" perché crede che il mondo potrebbe essere un posto migliore. Reagan pensa di poter fare la differenza, se solo riuscisse a gestire l'eccentrico padre e i suoi colleghi irresponsabili, per ottenere finalmente la promozione che sogna da tempo.

Lizzy Caplan doppierà Reagan Ridley, genio hi-tech della Cognito Inc., Christian Slater darà voce al padre Rand Ridley, capo della Cognito Inc.; Clark Duke sarà Brett Hand, un adorabile yes-man.

Shion Takeuchi sarà produttore esecutivo e showrunner di Inside Job.