Inside Job 2, su Netflix in streaming da oggi

Inside Job 2, la nuova commedia animata per adulti di Netflix, sbarca in streaming a partire da oggi 18 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Inside Job racconta un governo ombra e un team disfunzionale il cui compito giornaliero è gestire le cospirazioni mondiali. Da complessi insabbiamenti a società segrete passando per il bon ton delle orge in maschera, esplorare la cultura aziendale presso Cognito Inc. può essere complicato, soprattutto per l'asociale maga dei computer Reagan Ridley. Anche se lavora in un posto pieno di rettili mutaforma e funghi dai poteri psichici, è considerata stramba per la sua convinzione che il mondo potrebbe essere migliorato.

Reagan pensa di poter fare la differenza, ma dovrà frenare lo squilibrato padre autore di manifesti, gli irresponsabili colleghi e assicurarsi finalmente la promozione sognata da tempo. Inside Job è scritta dallo sceneggiatore di Gravity Falls Shion Takeuchi e dal creatore Alex Hirsch, mentre nel cast di doppiatori originali troviamo Lizzy Caplan, Clark Duke, Tisha Campbell, Christian Slater, Andrew Daly, John DiMaggio, Brett Gelman e Bobby Lee.