Live Non è la D'Urso, Pamela Prati diventa una fiction: "Operazione Mark Caltagirone (VIDEO)

Il caso di Pamela Prati è diventato una finta fiction, andata in onda ieri sera a Live Non è la D'Urso, dal titolo inequivocabile: Operazione Mark Caltagirone.

Ha un titolo di cinematografica memoria, Operazione Mark Caltagirone, e una sola cosa in comune con la serie proposta da Netflix: è finta. Dopo parecchie puntate del mercoledì sera quasi completamente dedicate al Pratigate, infatti, gli autori del programma hanno pensato bene di ricapitolare quanto fin qui detto con un video. Ne è nata una finta telenovela di circa 8 minuti che mette insieme le 3 diverse versioni dei fatti: attori chiamati (e pagati!) per interpretare Pamela Prati e le due ex manager, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Lo scopo? Non solo una vendetta a colpi di trash per la mancata ospitata che pure era stata già annunciata su tutti i canali ufficiali di Mediaset, ma anche una prova schiacciante delle incongruenze esistenti tra le diverse versioni, con tanto di messaggi in sovrimpressione e accompagnamento musicale direttamente dal Trono di Spade. Insomma, questa storia, vera o finta che sia, promette di farci compagnia per tutta l'estate, anche a costo di rivivere in forme ben più accattivanti e "compresse" rispetto al lungo live della D'Urso.

