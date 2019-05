Pamela Prati: Netflix "lancia" la serie su Mark Caltagirone

Il caso di Pamela Prati e del suo finto matrimonio con Mark Caltagirone ha scosso profondamente la cronaca rosa di casa nostra nelle ultime settimane e non è una caso se dalle parti di Netflix, un posto dove la fantasia è di casa, qualcuno ha pensato di lanciare una proposta: una nuova serie tv a tema!

A dirla tutta la richiesta è arrivata, via Twitter, dritta dritta da un utente che chiedeva un nuovo show completamente dedicato a Mark Caltagirone, inesistente promesso sposo di Pamela Prati, come ci ha "svelato" ieri sera Live - Non è la D'Urso. E Netflix è stata prontissima ad accettare la sfida, almeno via social, dove prima è partita una finta chiamata all'agente di Rami Malek (ricordate, vero, tutti i meme a sfondo "film biografico" di cui è stato protagonista dopo Bohemian Rhapsody?), e subito dopo è apparsa una prima immagine promozionale di Mark, la nuova serie Netflix finta quanto il marito della Prati.

📒 Apri rubrica

👤 Agente di Rami Malek

📞 Chiama https://t.co/qtcNkcSf0u — Netflix Italia (@NetflixIT) 23 maggio 2019

Plot: una serie piena di misteri, intrecci familiari e personaggi senza volto. pic.twitter.com/xlCMZ7zNm7 — Netflix Italia (@NetflixIT) 23 maggio 2019

Netflix si è però superata alcune ore dopo su Facebook, dove ha postato una finta schermata di introduzione alla nuova serie, con tanto di immagine promo, trama ("Nel 2019 un uomo senza volto innesca una serie di reazioni a catena tra intrecci familiari, misteri e matrimoni naufragati"), titolo del pilot ("Segreti") e cast: Pamela Prati, Mark Caltagirone e l'immancabile Barbara D'Urso. Che è stata anche la sola a rispondere alla "chiamata" della piattaforma streaming, ritwittando sul proprio profilo l'esilarante trovata di Netflix. Possiamo prenderlo come un "sì"?