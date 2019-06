Pamela Prati non sarà da Barbara D'Urso: salta l'intervista a Live Non è la D'Urso!

Pamela Prati non sarà da Barbara D'Urso: è stato Dagospia a diffondere l'indiscrezione ma non sono chiari i motivi della rinuncia a poche ore da Live Non è la D'Urso.

Pamela Prati non sarà da Barbara D'Urso: a poche ore dalla diretta di Live Non è la D'Urso, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. E nonostante la comunicazione ufficiale di Mediaset diffusa nel pomeriggio.

A dare per primo l'indiscrezione è stato Dagospia, che ha riferito di una Pamela Prati stanca e provata in partenza per Roma in fretta e furia, dopo aver trascorso le ultime ore a Milano dalle parti di Mediaset. Dietro alla decisione di non rilasciare dichiarazioni nello studio di Barbara D'Urso c'è solo stanchezza o qualcosa di più? Nell'intervista realizzata da Chi, la Prati ha usato parole forti anche contro Barbara D'Urso e il suo programma, e la mancata partecipazione ha tutta l'aria di una "punizione" per la conduttrice di Canale5. Che, d'altronde, proprio grazie al Pratigate ha visto risalire i propri ascolti del mercoledì sera.

Alla base dell'ospitata mancata, però, potrebbe esserci la questione economica, verosimilmente: Barbara D'Urso aveva invitato Pamela Prati a titolo gratuito ma, dicono voci indiscrete, la showgirl avrebbe chiesto una cifra vicina ai 10.000 euro per apparire in studio. Compenso che, evidentemente, non è stato erogato da Mediaset.

In studio con Barbara D'Urso dovrebbe (e a questo punto il condizionale è d'obbligo) l'ex manager Eliana Michelazzo, che si troverà così a rispondere su molti punti ancora poco chiari della vicenda "Simone Coppi", il marito fantasma che, nella realtà, è un ex mister Svizzera che giura di non aver mai visto neppure per errore la Michelazzo.