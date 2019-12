Live Non è la D'Urso: Barbara D'Urso scambia Chiara Nasti con Chiara Biasi, la gaffe è virale (VIDEO)

Barbara D'Urso pensava di parlare a Chiara Biasi ma la produzione ha invitato Chiara Nasti, la "Chiara sbagliata",: la gaffe andata in onda ieri sera a Live - Non è la D'Urso, insomma, è di quelle clamorose che non possono non fare il giro del web.

Le puntate del Live - Non è la D'Urso riescono sempre a regalare momenti di ilarità al pubblico da casa, ieri sera è stata la stessa presentatrice a far sorridere gli spettatori con una sua simpatica gaffe. Il tema trattato era quello degli influencer e dei loro guadagni sproporzionati. In studio era stata invitata tra gli altri Chiara Nasti, giovane influencer. Lo spunto della discussione era lo scherzo de Le Iene a Chiara Biasi e la sua frase che "Per 80mila euro non mi alzo nemmeno dal letto" che aveva suscitato tanto scalpore.

Purtroppo "Carmelita" era convinta di avere la Biasi come ospite quindi ha iniziato salutando la Nasti così "Chiara, felice di conoscerti. Sei la protagonista questa settimana. Come no? Il caso della settimana". A quel punto interviene la produzione ricordandole che l'ospite è l'"altra" Chiara.

Barbara: SEI LA PROTAGONISTA DI QUESTA SETTIMANA



Chiara Nasti: GRAZIE



RAGA STO PIANGENDO 118 #noneladurso pic.twitter.com/2RJNaB6MHm — 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐨🐍 (@_hellodetective) December 9, 2019

Le risate del pubblico hanno sottolineato il momento d'imbarazzo superato con grande professionalità da Barbara D'Urso che prima ha detto"ho confuso le due Chiara, quindi è meglio che io cada nella botola", riferendosi ad una buca sulla passerella in cui precedentemente era inciampata, poi ha scherzarto con il popolo di Twitter sottolineando che nonostante abbia più di due milioni di follower fa parte dei "poveri sfigati anziani della televisione che non capiscono".

Chiara Nasti ne ha subito approfittato postando una storia su Instagram dove spera ironicamente che la produzione non si sbagli a fare il bonifico per pagarle la presenza e confessando che "Io ora che mi sono rivista, sto ridendo più di voi. Non avevo capito proprio un ca... ma neanche durante...".