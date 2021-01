Liv Tyler ha avuto il Covid: "Una malattia strana, ma ti travolge come una locomotiva"

Liv Tyler ha raccontato in un post su Instagram di aver avuto il Covid e ha spiegato nel dettaglio la sua esperienza con gli aspetti più 'strani' del virus che l'ha travolta 'come un treno'.

Liv Tyler è una delle tante star ha avuto il Covid-19 e ha raccontato la sua esperienza con il virus in un lungo post su Instagram. L'attrice ha spiegato che era riuscita a superare il 2020 senza problemi, ma il 31 dicembre si è svegliata con i sintomi inequivocabili del Coronavirus, che ha sviluppato in forma leggera.

Nella foto condivisa su Instagram, Liv Tyler abbraccia i suoi figli e spiega di aver superato due settimane intense: "Sono una persona riservata e timida e di solito non condivido queste cose, ma oggi è un grande giorno e sento che tutti abbiamo il bisogno di condividere le nostre storie e i dettagli, soprattutto per renderci conto che non siamo soli"

Un primo piano di Liv Tyler in una scena del film The Strangers

"Sono risultata positiva al Covid-19 a Capodanno" - ha raccontato l'attrice di Io ballo da sola e Il signore degli anelli - "Per tutto il 2020 ho fatto tutto quel che potevo per proteggere il mio "branco" e le altre persone. Ho seguito le regole per proteggere me stessa e la mia famiglia. Improvvisamente, l'ultimo giorno dell'anno... booom, mi ha preso. Arriva veloce, come una locomotiva e arriva con un carico di paura, vergogna e sensi di colpa. Ti chiedi da chi puoi averlo preso e se hai infettato altre persone... terrificante."

La figlia di Steven Tyler ha spiegato inoltre che la sua famiglia e le persone attorno a lei sono risultate negative, fortunatamente. "Sono stata fortunata ad aver avuto la Corona Light, come la chiama mia madre, ma mi ha letteralmente stesa per dieci giorni. Ci sono molti aspetti strani di questa malattia. Ognuno può svilupparla in modo completamente diverso." Nel suo post Tyler sottolinea che il virus ha un impatto profondo nel fisico ma anche a livello psicologico e le news sull'assalto di Capitol Hill hanno contribuito a rendere la situazione più surreale: "Essere isolata in una stanza per dieci giorni è da panico, ma svegliarsi con le notizie della nostra capitale sotto attacco... Era tutto vero o era un episodio di Ai confini della realtà?"

Liv Tyler ha concluso il suo post raccontando che i suoi figli l'hanno aiutata a superare i giorni dell'isolamento mandandole messaggi o facendole scivolare dei disegni sotto la porta della sua camera. L'attrice ha rivolto un pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il Covid in questi giorni e a chi non ce l'ha fatta, ma anche "a chi lavora senza sosta per occuparsi degli altri e proteggerli"