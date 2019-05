Little Black Mirror: il trailer dei tre corti spinoff della serie di Charlie Brooker

Little Black Mirror è lo "spinoff" della serie di Charlie Brooker composto da tre episodi in arrivo online, ecco il trailer!

Black Mirror darà vita a tre cortometraggi spinoff intitolati Little Black Mirror, in arrivo su YouTube a partire dal 26 maggio, di cui è stato condiviso online il trailer. Il progetto è stato diretto da Rudy Mancuso, che si è occupato anche delle musiche originali ideate per le puntate.

Little Black Mirror racconterà nuove storie ambientate nell'universo distopico creato dalla serie antologica ideata da Charlie Brooker e Annabel Jones.

Il cast del progetto è composto da Maia Mitchell, Rudy Mancuso, Juanpa Zurita, Lele Pons, Anwar Jibawi, Hannah Stocking, Jeff Wittek, Delaney Glazer e Alesso.

I tre episodi saranno condivisi online il 26 maggio e il 2 e 6 giugno e sono stati ideati pensati per un pubblico che parla spagnolo.

Ecco il trailer che regala le prime immagini, senza però rivelare i dettagli sulla trama:

La quinta stagione di Black Mirror sarà distribuita dal 5 giugno in tutto il mondo grazie a Netflix e sarà composta da tre puntate che affrontano i rapporti degli esseri umani con i social media, l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale. Tra gli interpreti ci sono Miley Cyrus, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport e Ludi Lin.

Black Mirror 5: Netflix svela i titoli e i trailer dei nuovi episodi