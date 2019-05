Black Mirror 5: Netflix svela i titoli e i trailer dei nuovi episodi

Black Mirror 5 arriverà su Netflix il 5 giugno 2019 con 3 nuovi episodi autoconclusivi di cui oggi la piattaforma streaming ha finalmente condiviso titoli e brevi trailer, dopo quello, il primo ufficiale, arrivato la settimana scorsa.

Ancora create da Charlie Brooker, con Annabel Jones nel ruolo di produttrice, le nuove 3 puntate saranno ambientate in realtà future come sempre molto, molto vicine al nostro presente.

Smithereens è il titolo del primo episodio. La trama ufficiale racconta di un tassista al centro dell'attenzione in una giornata che diventa rapidamente incontrollabile. Nel cast dell'episodio Andrew Scott (Sherlock), Damson Idris (Snowfall), Topher Grace (That '70s Show).

Il secondo episodio è Rachel, Jack and Ashley, too. Al centro della trama è una teenager che si sente molto sola e desidera ardentemente conoscere la sua cantante preferita, la cui affascinante vita non è così rosea come appare. Nel cast una vera popstar, Miley Cyrus, Angourie Rice (Spider-Man: Homecoming), Madison Davenport (Sharp Objects).

Il terzo e ultimo episodio sarà Striking Vipers. La trama ufficiale racconta di due amiche del college che si erano allontanate si riuniscono in un momento diverso della propria vita, innescando una serie di eventi che potrebbero alterare la loro esistenza per sempre. Nel cast il futuro Captain America Anthony Mackie (Avengers: Endgame), Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Nicole Beharie (Sleepy Hollow), Pom Klementieff (Guardiani della Galassia Vol. 2, Ludi Lin (Aquaman).