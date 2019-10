L'isola di Pietro 3, nuove puntate da stasera su Canale 5: anticipazioni

L'isola di Pietro 3 torna stasera su Canale 5 con le nuove puntate, che ripartiranno da Gianni Morandi, protagonista della fiction nel ruolo del pediatra Pietro Sereni, e da quello scioccante ritrovamento con cui si era chiusa la passata stagione.

Nelle anticipazioni del primo episodio scopriamo che Elena e la figlia Caterina sono rientrate da Huston, dove la ragazza ha subito un'operazione agli occhi dall'esito ancora incerto. Pietro Sereni (Gianni Morandi) ha salvato una neonata da un incendio ma la piccola ha bisogno di cure: a Pietro non resta che avvertire la polizia e portarla in ospedale per dei controlli. Elena sta ancora facendo i conti con la morte di Alessandro ma ancora non sa che un nuovo uomo sta per sconvolgere la sua vita: è il nuovo vicequestore di Carloforte, Valerio Ruggeri (Francesco Arca). I suoi modi duri e schietti potrebbero metterla in difficoltà ma Elena non si fa trarre in inganno: capisce subito che dietro quella corazza si nasconde un segreto. E chi ha qualcosa da nascondere è anche Diego (Erasmo Genzini): il ragazzo, infatti, cela una verità indicibile che potrebbe rivoluzionare la sua esistenza.

Nel cast della nuova stagione, oltre al ritorno di Gianni Morandi e Chiara Baschetti, anche tante new entry tra cui Francesco Arca, Caterina Murino e Francesca Chillemi.