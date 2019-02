L'isola di Pietro 3: le riprese al via a maggio 2019 in Sardegna

Marica Lancellotti

Gianni Morandi si prepara a tornare molto presto con L'isola di Pietro 3, la fortunata fiction di Canale 5 che vedrà il cantautore più social d'Italia vestire ancora una volta il camice del pediatra Pietro Sereni: riprese a maggio 2019 e volo in Sardegna già prenotato.

La seconda stagione si era conclusa a novembre 2018 e, nonostante Mediaset non abbia mai fatto in verità un annuncio ufficiale, i contenuti condivisi via social network da cast e addetti ai lavori non avevano lasciato molti dubbi: mentre andavano in onda le puntate già pronte gli sceneggiatori stavano già lavorando al ritorno di Pietro Sereni e della sua famiglia per la stagione 3. In questi giorni si stanno già svolgendo i casting per arruolare nuovi attori e nuove comparse. Insomma, il ritmo sostenuto con cui Mediaset sta lavorando porta a dedurre che Gianni Morandi dovrebbe tornare ad allietare le serate del suo fedele pubblico televisivo nell'autunno 2019 (magari dopo la conclusione del tribolato Adrian, che tornerà a settembre).

A proposito di cast: non è dato conoscere nessuno dei nomi che prenderanno parte alle nuove puntate de L'Isola di Pietro, fatta eccezione naturalmente per i protagonisti. Gianni Morandi, per esempio, non ha mai nascosto di essere molto legato ormai al personaggio di Pietro Sereni perchè, come ha raccontato in più di un'occasione, è riuscito attraverso di lui a portare alla luce lati del suo carattere che ancora non conosceva. E non è il solo affezionato a quel set e a quelle storie: molti di quanti hanno preso parte alla precedente stagione hanno espresso il desiderio di tornare e molti spettatori vorrebbero vedere ancora sugli schermi di Canale5 sia Lorella Cuccarini che Elisabetta Canalis, special guest del secondo ciclo di episodi. Quello che è certo è che Mediaset farà di tutto per portare a casa il miglior risultato possibile e per mantenere gli ascolti molto alti delle annate precedenti.