L'Isola dei Famosi: tre naufraghi stanno male, questa sera due potrebbero abbandonare il programma

Il pubblico dell'Isola dei Famosi si sta ormai abituando a una costante: i ritiri dei concorrenti. Quando questa sera andrà in onda la quarta puntata del reality, il bilancio sarà già piuttosto pesante. A oggi, infatti, hanno lasciato il gioco ben sei protagonisti: Angelo Famao, Leonardo Bruni, Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Spadino e Antonella Mosetti.

Infermeria affollata: le condizioni fisiche dei concorrenti

Ma non è finita qui. Nelle ultime ore altri naufraghi hanno dovuto abbandonare momentaneamente Playa Dosa a causa delle precarie condizioni di salute. Il primo campanello d'allarme è scattato con Carly Tommasini, portata in infermeria per accertamenti. Poco dopo è toccato a Teresanna Pugliese, che per fortuna si è ristabilita rapidamente ed è tornata tra i compagni. Anche l'ex pentastellato Dino Garruso ha avuto un malore, ma la sua permanenza in infermeria è stata breve e ora è di nuovo operativo sulla spiaggia.

Voci di altri abbandoni e di nuovi arrivi

Secondo le anticipazioni lanciate da Gabriele Parpiglia, però, ci sarebbero altri due concorrenti pronti a ritirarsi. I loro nomi non sono ancora stati confermati, ma non è escluso che possano spiegare direttamente al pubblico le ragioni della loro uscita già nella puntata di stasera. Ovviamente si tratta di voci di corridoio, che potrebbero essere smentite in diretta.

Il susseguirsi di ritiri, unito alle difficoltà evidenti della nuova location, ha messo in allerta la produzione. Come spiegato anche da Mario Adinolfi, le condizioni su Playa Dos sono particolarmente dure, e l'adattamento per alcuni si sta rivelando complicato. Per questo motivo, l'Isola si prepara a rimescolare le carte: nella puntata di questa sera, 28 maggio, dovrebbero sbarcare tre nuovi concorrenti pronti a portare un po' di brio nel gruppo.

Jey Lillo

Il primo è Jey Lillo, noto mago napoletano molto seguito su TikTok, già visto in coppia con il fratello nell'ultima edizione di Pechino Express. Insieme a lui arriveranno la modella marocchina Ahlam El Brinis e Jasmin Salvati, ex fidanzata di Spadino: i due si sono conosciuti durante il reality Italia Shore, e secondo alcune voci il suo arrivo avrebbe provocato il ritiro di Samuele Bragelli.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una puntata carica di colpi di scena. Veronica Gentili, al timone del programma, affiancata da Simona Ventura, nei panni dell'opinionista, e dall'inviato Pierpaolo Pretelli, dovrà gestire una serata delicata, con nuovi arrivi, possibili ritiri e il fantasma di una chiusura anticipata che, secondo alcune voci, potrebbe essere presa in considerazione da Pier Silvio Berlusconi qualora il trend negativo degli ascolti dovesse continuare.