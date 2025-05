L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi in difficoltà: “Soffro, non dormo, non riesco a vivere”

Nella terza puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì scorso, a causa dei numerosi ritiri che stanno caratterizzando questa edizione, i gruppi degli Over 40 e dei Giovani sono stati unificati e trasferiti a Playa Dos. Questa nuova spiaggia, rispetto alla precedente Playa Uva, è molto più esposta al vento, che sta mettendo a dura prova la resistenza dei naufraghi, in particolare quella del 'privilegiato' Mario Adinolfi, come lui stesso ha raccontato alle telecamere del programma.

Un vento impietoso cancella il riposo

Il vento costante, presente sia di giorno che di notte, sta compromettendo il riposo di Adinolfi, rendendogli difficile anche seguire le conversazioni del gruppo: "Il vento mi impedisce di ascoltare i discorsi degli altri. Mi sento appesantito, frustrato. La notte non dormo e il telo mi copre la visuale del cielo".

Mario Adinolfi: "Il mio corpo non regge"

"Il mare per me era un rifugio, un momento in cui il mio corpo diventava finalmente leggero. Con il peso che ho, camminare sulla sabbia è come muoversi nelle sabbie mobili: è una fatica immensa. Prima, quando entravo in acqua, respiravo, mi sentivo libero, leggero. Ora, a questa condizione già difficile, si aggiunge una delle rinunce per me più pesanti: l'impossibilità di fare il bagno", ha detto il naufrago.

Mirko Frezza

"Qui ci sono solo rocce, non si può entrare in acqua, ed è una sofferenza sia fisica che mentale - ha continuato Adinolfi - amavo fare il bagno di notte, ma non c'è spazio per la balneazione: la roccia comincia subito, non si riesce a nuotare. Privandomi di questo piacere - che per me è anche un bisogno fisico - non riesco più a sentirmi leggero. In acqua potevo finalmente ritrovare una forma di libertà, anche in una situazione difficile".

Scontro acceso sul tema della genitorialità

Ma non sono solo le difficoltà logistiche a rendere complicata la sua permanenza sull'Isola. Nelle ultime ore, Adinolfi è finito al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni sulla famiglia tradizionale, un tema sul quale si era già espresso in passato: "Non credo che chiunque possa essere un papà o una mamma. Il papà e la mamma sono il papà e la mamma".

Parole che hanno suscitato forte disaccordo tra gli altri concorrenti. A replicare per prima è stata Patrizia Rossetti: "Mi sono stancata di questa storia del padre e della madre nella famiglia tradizionale. Ci sono tantissimi bambini che hanno bisogno di amore, che questo venga da zii, zie, due uomini, due donne o da un single... ma chi se ne frega!".

Anche Mirko Frezza ha preso posizione con toni accesi: "Ma se lo cresci come fosse tuo figlio, secondo te ti chiede chi è il padre biologico? Ma che cavolo dici? Io gli direi: 'Tu sei mio figlio', punto. E poi parli tu di onestà, che sei stato in politica? Ma vai a fare in caz.o!".

