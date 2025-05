L'Isola dei Famosi, Adinolfi contro le famiglie arcobaleno: Patrizia Rossetti e Carly Tommasini lo sfidano

Durante il daytime de L'Isola dei Famosi del 26 maggio, Mario Adinolfi aveva espresso un'opinione netta e controversa sul concetto di famiglia, innescando una forte reazione da parte di Patrizia Rossetti e Carly Tommasini. Le sue dichiarazioni, che hanno riportato il dibattito sulle famiglie omogenitoriali sotto i riflettori, non sono passate inosservate tra i concorrenti del reality.

Le parole controverse del naufrago

"Io sono d'accordo che tutti possano dare affetto e amore ai bambini," aveva detto Adinolfi, "ma non credo che chiunque possa essere un papà o una mamma. Il papà e la mamma sono il papà e la mamma. L'amore può arrivare da due zie, da una nonna, ma non da due papà. E anche con i migliori padri adottivi del mondo, a una certa età un bambino si chiederà comunque 'Chi è mio padre?'".

La replica di Patrizia Rossetti e Carly Tommasini

Parole che hanno fatto infuriare la conduttrice, la quale ha risposto senza mezzi termini: "Mi sono anche stancata di questa storia del padre e la madre nella famiglia tradizionale. Ci sono tantissimi bambini che hanno bisogno e necessità di avere delle famiglie che gli diano amore, che poi siano zii, zie, due uomini, due donne, un single, ma chi se ne frega, ma basta dai".

Carly Tommasini

Patrizia Rossetti ha sottolineato quanto sia importante concentrarsi sul benessere dei bambini, ribadendo che ai più piccoli non interessa se a prendersi cura di loro siano un uomo o una donna. Secondo lei, non dovrebbe nemmeno esistere un dibattito simile, che continua a essere alimentato da alcune persone. Ha poi aggiunto di non essere disposta a cambiare idea, nonostante Adinolfi provi a convincerla, e ha ammesso di aver ormai perso le speranze nel dialogo con lui, tanto da non voler più sprecare fiato.

A sostenere Patrizia è intervenuta anche Carly Tommasini, che ha sottolineato il limite di un pensiero che pretende di valere per tutti: "Certe cose non dovrebbero essere circoscritte ad un'unica linea di pensiero. Lui al massimo dovrebbe parlare per quello che riguarda la sua vita e ciò che vuole lui. Se provi a dire ciò che è giusto o sbagliato per tutto il mondo allora stai già facendo un grosso errore".

Carly Tommasini ha criticato l'approccio di Mario Adinolfi, sostenendo che il suo modo di pensare finisce per danneggiare la vita reale di molte persone e bambini che fanno parte di famiglie diverse da quella tradizionale. Secondo lei, i suoi sono ragionamenti egoistici, basati sull'idea che solo la propria opinione sia valida, mentre chi la pensa diversamente viene automaticamente considerato in errore.

La naufraga ha inoltre precisato di non riferirsi solo alle famiglie omogenitoriali, ma anche a quelle monogenitoriali, spesso nate dalla rottura di nuclei tradizionali. A suo avviso, non si può semplificare una questione così complessa riducendola a un'unica verità, come se tutto ciò che si discosta da un modello preciso fosse sbagliato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Mario esprime il suo punto di vista sulle adozioni e si confronta con gli altri Naufraghi.