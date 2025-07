L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese svela i retroscena del programma: "Ecco come andavamo in bagno"

Il rientro in Italia per i naufraghi dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi non è stato semplice. Molti di loro, appena tornati, hanno dovuto sottoporsi a cure mediche, e per alcuni - come Mario Adinolfi - si è reso necessario addirittura un ricovero ospedaliero. Teresanna Pugliese ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi follower, raccontando nelle storie di Instagram le difficoltà affrontate durante il reality e il suo impatto col ritorno alla vita quotidiana.

L'esperienza sull'Isola: un bidone della spazzatura come bagno

"La vita sulla Playa honduregna si svolge con ritmi totalmente diversi dalla frenetica routine quotidiana. È proprio questo contrasto che rende l'esperienza sull'Isola così intensa e indimenticabile", ha spiegato l'ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, rispondendo alle domande dei fan. Una delle più frequenti? Come si fa ad andare in bagno in quelle condizioni.

La sua replica è stata diretta: "Usavamo un bidone alto della spazzatura, con un coperchio e una busta nera". Non sono mancate domande più leggere, come quella sulla depilazione. Anche qui, Teresanna ha svelato un dettaglio curioso: "Per chi aveva un'estrema necessità, c'era una lametta a disposizione, ma non sempre. Non tutti ne sentivano il bisogno".

Teresanna: ciò che davvero le è mancato sull'Isola

Ma al di là delle privazioni materiali, ciò che ha pesato di più è stata la distanza dagli affetti. Teresanna è sposata con Giovanni Gentile e insieme hanno due figli, Francesco e Gioele. "Quello che mi è mancato di più è stata l'assenza della mia famiglia. L'unica cosa che non mi è mancata è il telefono, ma tutto il resto sì", ha confessato.

Pur essendo stata eliminata il giorno della finale, nell'ultimo televoto settimanale contro Jey Lillo, finito poi al terzo posto, Teresanna conserva ricordi bellissimi dell'Isola dei Famosi vinta da Cristina Plevani. "Mi manca il rumore del mare, che a volte era fastidioso, ma a volte diventava quasi un suono amico", ha spiegato.

Il ritorno alla vita reale della Pugliese

Una volta rientrata in Italia, l'ex naufraga è tornata subito alla sua routine con grande energia: "Ho ricominciato a fare tutto quello che facevo prima a 300 all'ora, con entusiasmo e con tanta voglia di recuperare il tempo perso. Il corpo ne ha risentito un po', perché le giornate sono totalmente diverse, ma non mi sono mai fermata. È stato tutto molto naturale".