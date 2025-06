L’Isola dei Famosi: Giarrusso in missione segreta, Jasmin pronta a lasciare il programma

Nel daytime de L'Isola dei Famosi del 9 giugno, i protagonisti sono stati due naufraghi. La prima, Jasmin Salvati, si è confidata con Jey Lillo, raccontandogli il suo dispiacere per l'eliminazione di Ahlam El Brinis. Nel frattempo, sull'Ultima Spiaggia, Dino Giarrusso ha ricevuto una missione segreta che potrebbe incrinare ulteriormente i rapporti con la sua compagna d'avventura.

Jasmin: "Non volevo che Ahlam uscisse"

Nella prima parte del segmento dedicato alla trasmissione di Veronica Gentili, la Salvati è stata sorpresa dalle telecamere in un confronto con Jey Lillo. La giovane naufraga ha manifestato un forte dispiacere per l'uscita dal gioco di Ahlam, eliminata al televoto flash:"Non volevo che se ne andasse, soprattutto contro di me."

Non solo, parlando della sua permanenza nel reality, la ragazza ha rivelato di non avere alcuna preoccupazione per il televoto della prossima puntata che la vede direttamente coinvolta, anzi: "Io devo dire che se pure me ne vado la prossima settimana va benissimo Non ho ansia per questa nomination."

Ahlam e Dino

La missione segreta di Dino

Intanto, sull'Ultima Spiaggia, la situazione si fa più movimentata. Qui si trovano Giarrusso e Ahlam, e proprio l'ex politico ha ricevuto un misterioso comunicato dallo Spirito dell'Isola. La missione? Apparentemente semplice, ma potenzialmente destabilizzante: "Caro Dino, questa è una missione segretissima. Il racconto della tua vita diventerà materia d'esame. Ogni giorno dovrai raccontare ad Ahlam tutta la tua vita con dovizia di particolari," compito molto semplice per il logorroico ex pentastellato.

Ahlam dovrà ascoltarlo con attenzione e ricordare il racconto del suo compagno d'avventura: solo così potrà ricevere una misteriosa ricompensa. Dino, tra l'entusiasmo per la sfida e la preoccupazione di risultare noioso, ha confessato: "Il difficile sarà parlare di me, io temo che lei possa annoiarsi e che possa pensare sia un egocentrico marcio."

E in effetti, la reazione di Ahlam non si è fatta attendere. La giovane naufraga, visibilmente provata dalla convivenza con Giarrusso, ha espresso tutto il suo fastidio, affermando di aver sentito parlare della vita di Dino già dieci volte e sottolineando come, anche sull'altra isola, lui continuasse ad autoreferenziarsi, cosa che, a suo dire, risultava sinceramente stancante.

Ma non è tutto: Ahlam ha anche smascherato - almeno secondo il suo punto di vista - le vere intenzioni del compagno d'avventura, rivelando un retroscena che mette in dubbio la spontaneità di Dino: "Il suo obiettivo, come mi ripete ogni giorno, è quello di voler fare bella figura." In realtà dietro quelle parole e quei racconti, almeno per questa volta c'è la missione assegnatagli proprio dallo Spirito dell'Isola.

