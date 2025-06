L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi sempre più insofferente sbotta contro i nuovi naufraghi: “Tre premi Nobel”

L'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, si sta rivelando a dir poco movimentata. Dopo appena tre puntate, ben sei concorrenti hanno abbandonato il reality, costringendo gli autori a correre ai ripari. Così, già nel quarto appuntamento, andato in onda mercoledì 28 maggio, sono sbarcati in Honduras tre nuovi naufraghi: la modella Ahlam El Brinis, l'illusionista napoletano Jey Lillo,e la travel blogger Jasmin Salvati.

Adinolfi contro i nuovi arrivati: "Tre aspiranti Nobel"

L'arrivo dei nuovi concorrenti, però, non ha convinto proprio tutti. In particolare, il giornalista non ha nascosto la sua disapprovazione, facendo trapelare più di qualche frecciatina velenosa. Durante una conversazione con il cantante Paolo Vallesi, Adinolfi si è lasciato andare a commenti poco lusinghieri nei confronti dei nuovi compagni di avventura.

"Sono dei bravi ragazzi", ha detto l'interprete de La forza della vita. Ma Mario ha subito ribattuto: "Tu sei sulla linea buonista", per poi aggiungere con tono ironico: "Tre aspiranti premi Nobel, arricchiranno...". "Le tue conversazioni", ha scherzato Vallesi. Ma Adinolfi ha replicato secco: "Ne dubito", osservando i nuovi naufraghi entrare in acqua.

Paolo Vallesi

Crisi di adattamento a Playa Dos: "Il mio corpo non regge"

Un siparietto che ben rappresenta il malumore crescente del politico e giornalista, sempre più insofferente al clima (letteralmente) e alle dinamiche del gruppo. Negli ultimi giorni, Adinolfi ha più volte espresso disagio per la sua permanenza a Playa Dos. In una delle sue confessioni, ha dichiarato: "Il vento mi impedisce di ascoltare i discorsi degli altri. Mi sento appesantito, frustrato. La notte non dormo e il telo mi copre la visuale del cielo".

Ma il disagio va oltre l'aspetto psicologico. Le condizioni fisiche sono sempre più difficili da sostenere: "Il mare per me era un rifugio. Con il peso che ho, camminare sulla sabbia è come muoversi nelle sabbie mobili: è una fatica immensa. Ora, non posso nemmeno più fare il bagno, e questa è una delle rinunce più pesanti", ha confidato visibilmente provato.

Il peso delle polemiche post-puntata

Come se non bastasse, Adinolfi ha raccontato di non aver chiuso occhio la notte successiva alla quarta puntata: "Ho dormito malissimo, quasi per niente. Non tanto per la sabbia o il vento, ma perché la trasmissione mi ha fatto rodere le scatole".

Il riferimento è alle accese discussioni nate in studio durante la diretta, in particolare su un tema a lui caro: le adozioni. Le sue posizioni hanno sollevato un vespaio di polemiche. Simona Ventura, opinionista di questa stagione, gli ha risposto in maniera netta: "Il mestiere di genitore è difficilissimo. Ma per me non ha una genesi biologica. Il mestiere di genitore si combatte e si guadagna sul campo".