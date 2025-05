L'Isola dei Famosi Teresanna affonda Jasmin: “È irritante, sia nello sguardo che nei modi”

La fuga dei concorrenti de L'Isola dei Famosi - con ben sei naufraghi che hanno deciso di abbandonare il gioco - ha costretto la produzione ad avviare nuovi casting. Nella quarta puntata, su Play Dos, hanno fatto il loro ingresso tre nuovi partecipanti: la modella Ahlam El Brinis, l'illusionista partenopeo Jey Lillo (già visto a Pechino Express 2025) e la travel blogger Jasmin Salvati. Quest'ultima, appena sbarcata sull'isola, ha già acceso gli animi.

Prime incomprensioni: la lite per una spazzola

Fin dal suo arrivo, Jasmin ha avuto un acceso scontro con Teresanna Pugliese, leader della settimana, dando vita a uno dei primi veri momenti di tensione di questa edizione. Tutto è nato da un oggetto in apparenza insignificante: una spazzola per capelli.

Ma dietro la disputa si nasconde un malessere più profondo. La travel blogger ha infatti accusato Teresanna e Chiara di voler monopolizzare l'uso della spazzola, impedendone l'accesso agli altri naufraghi. "Si tengono la spazzola come se fosse una cosa personale. È assurdo! Loro possono sistemarsi e io no", ha protestato Jasmin, visibilmente irritata. In confessionale, ha poi rincarato la dose: "Odio le ingiustizie. Non sopporto chi si arroga il diritto di fare certe cose senza dare agli altri la stessa possibilità".

Jasmin Salvati

Teresanna replica: "Non ho intenzione di legare con lei"

La risposta dell'ex tronista non si è fatta attendere. Parlando con Chiara, ha dichiarato senza mezzi termini di non voler instaurare alcun rapporto con la nuova arrivata, ribadendolo anche in confessionale: "È irritante, sia nello sguardo che nei modi. Non ci ha nemmeno considerati. E appena arrivata, già vuole comandare".

Inoltre, Teresanna ha fatto notare la rapida e sospetta vicinanza tra Jasmin e Dino Giarrusso, lasciando intendere che non si tratti di un caso: "Mi sembra chiaro che abbia già scelto da che parte stare... Le dinamiche erano già definite, e Dino era l'unico a potersi ancora accodare ai nuovi".

Le tensioni non si sono placate. In un momento di confidenza con Jey Lillo, Jasmin ha espresso tutto il suo disagio: "Con Teresanna non riesco a comunicare. Io cerco di stare tranquilla, ma lei e Chiara usano un tono che non tollero. Mi mandano in bestia, sono saccenti".

Nonostante il clima teso, Jasmin ha però speso parole di comprensione per Dino: "Dice semplicemente le cose come stanno, ma viene sempre frainteso". Infine, la travel blogger ha lasciato intendere che il peggio potrebbe ancora arrivare: "Se dopo pochi giorni siamo già a questo punto, non oso immaginare cosa succederà nelle prossime settimane".

