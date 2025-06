L'Isola dei Famosi, Dino Giarrusso fa esplodere Paolo Vallesi: "Hai rotto i cog*ioni!"

Nuovo scontro per l'ex pentastellato: dopo la rissa con Omar Fantini, questa volta Dino Giarrusso ha litigato con Paolo Vallesi, e il pubblico dei social sembra schierarsi tutto dalla parte del cantante

La tensione a Playa Dos continua a salire e, a pochi giorni dalla semifinale dell'Isola dei Famosi, in onda mercoledì 25 giugno, un nuovo scontro ha acceso gli animi tra i naufraghi. Dino Giarrusso, già protagonista di una rissa con Omar Fantini durante la Pelota Honduregna - che è costata al comico bolognese la perdita del ruolo di leader e ha portato all'annuncio di ulteriori sanzioni per entrambi - è tornato al centro delle polemiche. Stavolta, il bersaglio delle sue critiche è stato Paolo Vallesi

La capanna della discordia

Tutto è iniziato mentre i due naufraghi tentavano di costruire una capanna per ripararsi da una delle classiche tempeste honduregne. Muniti di un telo blu da fissare tra gli alberi, Giarrusso e Vallesi hanno cercato di collaborare, ma l'impresa è durata pochi minuti.

Le continue critiche di Dino sull'operato del cantante hanno scatenato la reazione di Paolo che, esasperato, è esploso: "Dino, come lo vuoi fare? Dimmi come cazzo lo vuoi fare e lo facciamo!" ha urlato, aggiungendo poi "Si collabora per fare le cose, tu hai solo rotto i co.lioni!".

Giarrusso, sorpreso dalla reazione, ha cercato di calmare i toni: "Facciamola insieme, dai...", ma Vallesi ha ribattuto secco: "No, non mi calmo! Basta, veramente, c'è un limite. Fattela come vuoi te. Dimmi dove legare il telo che faccio il nodo. Sei una cosa insopportabile!".

Dino Giarrusso

I social si schierano con Vallesi

Alla fine, Dino si è allontanato sbuffando: "Falla come vuoi te". Il litigio ha subito infiammato i social, con molti utenti schierati dalla parte di Vallesi. Ecco alcune delle reazioni più condivise: "Grande Paoloooooo!", ha scritto un utente. "Ma non poteva essere diversamente! Lui riuscirebbe a far esplodere anche un Santo.", si legge sotto il post pubblicato dall'account ufficiale del programma. "Ha sbroccato Paolo", ha commentato un altro follower del programma.

Il clima tra i concorrenti rimasti è sempre più esplosivo. Dopo il periodo condiviso su Ultima Spiaggia, è evidente che i rapporti tra Giarrusso e Vallesi siano tutt'altro che sereni, e l'avvicinarsi della semifinale non fa che acuire le tensioni.

Nel frattempo, cresce l'attesa per la prossima puntata: lo Spirito dell'Isola ha annunciato che sono in arrivo nuove sanzioni sia per Omar Fantini, mentre la moglie di Giarrusso minaccia di querelare l'ex leader della settimana: "Ci sono gli estremi per una denuncia. Valuteremo insieme a Dino una volta fuori".