L’Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa torna sui social ”Ecco cosa ho fatto appena tornato a casa”

Edoardo Stoppa, dopo aver terminato la sua avventura all'Isola dei Famosi, è tornato a casa e, dopo una breve pausa dai social, ha ripreso il dialogo con i suoi follower. L'ex inviato di Striscia la Notizia ha condiviso le sue prime impressioni sul reality show e le sensazioni provate ora che ha ritrovato i suoi affetti, dopo aver vissuto per 58 giorni la vita da naufrago.

Edoardo Stoppa torna a dialogare con i follower

Il reality di sopravvivenza si è concluso il 5 giugno con la vittoria a sorpresa di Aras Senol, l'attore turco noto al pubblico di Canale 5 per il suo ruolo in Terra Amara, la soap dei record terminata sabato 15 giugno. Alla vigilia dell'ultima puntata, il favorito dagli esperti di scommesse era proprio l'ex inviato e conduttore del programma di Antonio Ricci, sconfitto in semifinale da Aras.

Edoardo Stoppa, tornato in Italia, si è goduto il calore della sua famiglia, della moglie Juliana Moreira, che era sbarcata in Honduras per fargli una sorpresa durante una puntata del programma, e dei suoi due figli, che aveva rivisto in video nell'ultima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Nelle ultime ore, l'ex naufrago è riapparso sui social per salutare i suoi follower e tutti coloro che lo hanno sostenuto in questi due mesi.

Edoardo Stoppa durante un confessionale

"Sono tornato, avevo fatto un paio di giorni di silenzio social perché volevo godermi la famiglia. Stiamo tornando alla normalità - ha detto nel video condiviso sul suo profilo ufficiale - Ho avuto bisogno proprio di dedicarmi alla mia famiglia al 100%, mi hanno coccolato, è stato bellissimo abbiamo fatto un bel weekend, vi dico che dei 18 chili persi ne ho recuperati 7, e adesso devo recuperarne altri negli altri giorni. Adesso bisogna tornare alla normalità. Sono super felice, vi aggiorniamo su tutto".

Nelle sue storie di Instagram, ha condiviso alcuni video girati da Juliana Moreira subito dopo la fine del programma, con alcuni protagonisti del reality show, tra cui Artur, anch'egli tornato sui social con una clip, Samuel e Aras. La moglie dell'ex naufrago ha immortalato il ritorno a casa di Edoardo, inclusa una visita dal barbiere per tagliare i capelli e la barba che in questi mesi erano cresciuti in maniera 'selvaggia'.