Isola dei Famosi 2024, Artur Dainese torna sui social e spiega il suo obiettivo: "Potrei piangere"

Artur Dainese è stato uno dei protagonisti dell'Isola dei Famosi 2024, il modello ucraino è entrato nel cuore di molti spettatori che lo hanno sostenuto e salvato nonostante le numerose volte che gli altri naufraghi lo hanno mandato in nomination. Appena tornato sui social ha ripreso il dialogo con il suo follower.

Artur Dainese ringrazia commosso il suo pubblico

Nel corso del programma condotto da Vladimir Luxuria, il naufrago che aveva già partecipato alla versione iberica del reality show, è stato spesso attaccato dallo studio e da alcuni naufraghi. Unica sua colpa è stata raccontare che partecipava per vincere, mentre gli altri si sono sempre nascosti dietro le solite ipocrisie del "percorso molto più importante della vittoria finale". Il modello ucraino è stato uno dei pochi concorrenti a creare dinamiche, per questo è stato apprezzato da chi segue il programma.

Durante una diretta sui social, ha ringraziato il pubblico che lo ha sostenuto, mostrandosi commosso fino alle lacrime per il sostegno ricevuto. "Forse questa è la prima volta che dormo più di 5 ore" ha esordito Artur "Ho la faccia e il labbro distrutti. Volevo prendere un po' di tempo per ringraziare tutti perchè nonostante il programma sia finito voi continuate a scrivermi messaggi bellissimi e mi dite che dovevo vincere e che sono il vincitore morale dell'Isola. Vi ringrazio tantissimo, ma è finita ragazzi".

Artur con Khady durante L'Isola dei Famosi

"Basta, ormai è andata così. Il mio obiettivo non era vincere, ma era far vedere alle persone come sono fatto e far vedere come sono fatte le altre persone con piccoli gesti" ha continuato "Però è un gioco, non c'è da accanirsi e non ha senso che mi scrivete cose cattive e negative sugli altri concorrenti. Era un gioco e ognuno ha giocato come voleva, quindi è andata e va bene così, mettiamoci l'anima in pace", ha concluso Artur Dainese.