Isola dei Famosi 2024, vince Aras Senol: dona il 50% del montepremi alla Fondazione Giulia Cecchettin

L'attore turco che in Italia ha raggiunto la popolarità grazie alla serie Terra Amara in onda su Canale 5, ha vinto il survival game battendo in finale Samule Peron di Ballando con le Stelle.