L'Isola dei Famosi anticipazioni della finale stasera su Canale 5: ospiti, sfide e proclamazione vincitore

Stasera, mercoledì 2 luglio, la finalissima dell'Isola dei Famosi 2025 va in onda in prime time su Canale 5. Scopri conduttori, sfide, ospiti, meccaniche del televoto e curiosità dell'ultimo appuntamento.

Questa sera, mercoledì 2 luglio, la decima puntata de L'Isola dei Famosi, finalissima dell'edizione 2025, andrà in onda in prima serata su Canale 5. A condurre l'ultimo appuntamento di questa avventura sarà Veronica Gentili, affiancata in studio dall'opinionista Simona Ventura, pronta a commentare ogni momento della diretta.

Le prove decisive e i televoti flash della finalissima

Dall'Honduras, invece, a supportare i naufraghi nelle ultime e decisive prove, ci sarà Pierpaolo Pretelli, pronto a raccontare ogni momento di questa serata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Non mancheranno, inoltre, tutti gli ex concorrenti di questa edizione, presenti in studio per sostenere i finalisti e rivivere insieme al pubblico le emozioni di questa avventura lunga cinquantasei giorni. Per la prima volta vedremo in studio gli eliminati nella semifinale: Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati e Patrizia Rossetti,

Nel corso della serata, i naufraghi ancora in gara affronteranno sfide estreme e televoti flash che, passo dopo passo, porteranno alla proclamazione del vincitore. Ma non è tutto: dopo ben cinquantasei giorni, per la prima volta, i concorrenti rimasti in gioco avranno la possibilità di vedere come sono realmente cambiati con l'iconica prova dello specchio.

Cristina Plevani è la favorita di questa edizione

Tra sorprese, incontri emozionanti e momenti carichi di tensione, scopriremo chi tra Cristina Plevani, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jey Lillo conquisterà la vittoria finale. Gli ultimi due sono impegnati al televoto e solo uno di loro potrà puntare al titolo. Il vincitore sarà proclamato a fine serata, quando la mezzanotte in Italia sarà abbondantemente passata.

I pronostici dei bookmaker: chi vincerà?

Le principali agenzie di scommesse, sembrano avere pochi dubbi: la favorita assoluta è Cristina Plevani, con una quota stabile a 3.00 secondo le principali agenzie di scommesse come Lottomatica, Sisal e GoldBet. A 25 anni dalla storica vittoria al primo Grande Fratello, Cristina potrebbe centrare un clamoroso bis.

Subito dietro c'è Mario Adinolfi, la cui presenza ha diviso il pubblico ma che resta tra i nomi più gettonati per la vittoria. Occhio anche a Teresanna Pugliese, outsider pericolosa, con quote che oscillano tra 3.50 e 3.70, segno che potrebbe diventare la vera sorpresa della finale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Teresanna Pugliese si racconta ai suoi compagni.