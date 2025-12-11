L'Isola dei Famosi cancellata in primavera: la decisione definitiva di Pier Silvio Berlusconi

Come da tradizione, anche quest'anno Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa per i saluti natalizi. Un appuntamento ormai fisso, durante il quale l'amministratore delegato Mediaset ha fatto il punto sul presente - e soprattutto sul futuro - dei reality show della rete. E le novità non mancano: alcune produzioni, vengono promosse a pieni voti, altre invece, come L'Isola dei Famosi, finiscono in panchina.

L'Isola dei Famosi: stop in primavera e ritorno rinviato

Era nell'aria da settimane e ora è ufficiale: L'Isola dei Famosi non andrà in onda nella prossima primavera. Il reality condotto da Veronica Gentili si fermerà per una serie di ragioni organizzative e produttive che rendevano complicata la realizzazione nei tempi previsti.

Nelle scorse settimane si era parlato delle proteste dei Garfuna, una comunità locale contraria alle restrizioni temporanee di pesca e navigazione imposte durante le riprese. Un ostacolo non da poco, che ha contribuito allo slittamento della produzione. Berlusconi ha chiarito che l'Isola tornerà, ma più avanti: "per una serie di motivi, ritardi nella decisione del Grande Fratello e la formula da rinnovare, a oggi non è previsto il ritorno in primavera. Tornerà quindi il prossimo autunno o, nel caso di spostamento in avanti del Gf, nella primavera successiva".

Filippo Bisciglia

Temptation Island: il fiore all'occhiello di Mediaset

Se l'Isola si ferma, c'è invece un reality che continua a brillare: Temptation Island. Per Pier Silvio è "il migliore", un format che ogni estate conquista milioni di spettatori e al quale Mediaset non ha intenzione di rinunciare. Il programma, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, domina gli ascolti italiani e registra ottimi risultati anche all'estero: "Nessuno è meglio del nostro Temptation Island. Sta andando forte anche in Spagna, anche se non come da noi... loro non hanno Maria De Filippi".

Grande Fratello: in bilico il futuro del format

Capitolo delicato quello del Grande Fratello Vip, che dovrebbe tornare a marzo con Alfonso Signorini dopo la versione "nip" di Simona Ventura, andata male in termini di ascolti. Berlusconi, dopo aver spiegato cosa non ha funzionato nella 19esima edizione del reality show, non nasconde le difficoltà: "Il programma è arrivato alla venticinquesima edizione, sarebbe giusto farlo riposare". Ma allo stesso tempo fermarlo del tutto sarebbe rischioso: "È una macchina che va rinnovata, ma va tenuta calda. Avere il Grande Fratello a disposizione per Canale 5, considerando i costi e la resa, è comunque un valore per l'azienda"!.