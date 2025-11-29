Grande Fratello Vip 2026, via libera da Mediaset. L’Isola dei Famosi è a rischio cancellazione

Nuovi rumors sulla prossima edizione del Grande Fratello VIP l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, avrebbe dato il via libera definitivo al reality dopo aver visionato l'elenco dei concorrenti che hanno accettato di chiudersi nella Casa dei Lumina Studio per circa cento giorni.

Quando (e perché) cambia la data del Grande Fratello Vip

In un primo momento si era ipotizzato che l'atteso reality condotto da Alfonso Signorini potesse partire a gennaio dopo la fine della versione nip attualmente in onda e condotta da Simona Ventura. Secondo le ultime indiscrezioni, invece il programma dovrebbe slittare a marzo 2026, subito dopo la conclusione delle Olimpiadi Invernali organizzate dall'Italia e la fine del Festival di Sanremo.

L'Isola dei Famosi a rischio: le tensioni con la comunità locale

L'obiettivo è evitare lo scontro diretto con la kermesse canora e dare "respiro" al format, evitando la saturazione televisiva dopo l'edizione "Nip". Resta invece incerto il futuro dell'Isola dei Famosi. Il programma di Veronica Gentili, in un primo momento previsto per gennaio, rischia di non andare in onda per problemi logistici, Secondo quanto riportato da Davide Maggio, infatti, la protesta dei Garfuna, una comunità locale, contro i divieti di navigazione e pesca durante la registrazione del reality ha spinto la casa di produzione a cercare un nuova location.

Veronica Gentili

VIP contattati per il Grande Fratello VIP 2026 (Rumors)

Secondo quanto riportato da Davide Maggio nella lista consegnata e approvata da Pier Silvio Berlusconi ci sarebbero: "cantanti, pugili, attori italiani e attori turchi, conduttrici, opinioniste, passando anche per un paio di volti cult delle reti tematiche, un ballerino, un ex politico e un personaggio che con la politica ha avuto parecchio a che fare". Nei giorni scorsi sono circolati alcuni nomi che potrebbero entrare nella Casa, alcuni sarebbero stati contattati anche da Maria De Filippi che starebbe aiutando Signorini nella composizione del Cast.

Sport e Televisione

Federica Pellegrini: Ex nuotatrice olimpionica.

Ex nuotatrice olimpionica. Walter Zenga: Ex calciatore e conduttore.

Musica, cinema e spettacolo

Katia Ricciarelli: Soprano, già ex concorrente del GF Vip.

Soprano, già ex concorrente del GF Vip. Alba Parietti: Showgirl e opinionista.

Showgirl e opinionista. Donatella Rettore: Cantautrice e icona della musica italiana.

Cantautrice e icona della musica italiana. Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi (si ipotizza un ingresso di coppia).

Giornalismo e politica

Anna La Rosa: Giornalista veterana del giornalismo politico.

Giornalista veterana del giornalismo politico. Mario Adinolfi: Giornalista e politico.

Altri nomi e possibili ritorni

Massimo Lovati

Patrizio Oliva

Aida Yespica: Showgirl venezuelana, nota per precedenti reality.

Showgirl venezuelana, nota per precedenti reality. Genny Urtis (ex concorrente del GFVIP 5).

(ex concorrente del GFVIP 5). Jane Alexander (ex concorrente del GFVIP 3).

(ex concorrente del GFVIP 3). Volti emergenti dei social e creator (come riserve).

Questi sono al momento solo rumors e indiscrezioni, si attendono conferme ufficiali sul cast definitivo nelle prossime settimane, ma l'aria che si respira è quella di un'edizione "Gold" che promette di riaccendere l'entusiasmo dei telespettatori.