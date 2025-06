L’Isola dei Famosi, bufera social sul profilo di Chiara: "Strumentalizzate il suo passato per i voti"

Le frasi pubblicate dopo la nomination hanno fatto infuriare il web: si parla di uso improprio del drammatico passato della concorrente per ottenere sostegno. Lo staff replica, ma la bufera non si placa.

È polemica attorno a Chiara Balistreri, concorrente dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi, dopo alcune storie pubblicate dal suo staff ufficiale su Instagram. I fatti risalgono a mercoledì scorso, subito dopo la messa in onda del sesto appuntamento del reality condotto da Veronica Gentili.

Al termine della puntata, i naufraghi sono stati chiamati a fare un nome da mandare al televoto. I più nominati sono risultati essere Mirko Frezza e Chiara Balistreri, mentre Teresanna Pugliese è finita al televoto per scelta del leader della settimana, Omar Fantini.

Come da prassi, subito dopo la puntata i profili social dei vari concorrenti hanno pubblicato appelli per incentivare i fan a votare e sostenere i propri beniamini. Ma il contenuto postato dal team social di Chiara ha sollevato un'ondata di critiche.

Chiara Balestri

Il post contestato

Le storie pubblicate sul profilo Instagram della Balistreri contenevano una serie di foto accompagnate da frasi emotivamente molto forti, che facevano riferimento esplicito al passato della concorrente, sopravvissuta a una relazione violenta e protagonista di una denuncia coraggiosa contro l'ex fidanzato.

"Chiara non è solo una concorrente dell'Isola: è una donna che ha trasformato il dolore in forza, la ferita in voce, la sopravvivenza in battaglia. Salvare lei oggi significa lanciare un messaggio potente: nella vita ce la si può fare." E ancora: "Votarla è scegliere il coraggio, la verità e la speranza per il futuro delle donne. Facciamole sentire che non è sola. Salviamola."

Parole che, secondo molti utenti, andrebbero oltre il semplice supporto e sfiorerebbero la strumentalizzazione del vissuto traumatico di Chiara, utilizzato - a detta dei critici - come leva emotiva per raccogliere voti. Il malumore si è rapidamente diffuso online, portando lo staff a rimuovere i contenuti.

La replica dello staff

Nel tentativo di placare le polemiche, il team social di Chiara Balistreri ha pubblicato una nota chiarificatrice: "Per chi parla di strumentalizzazione: fermatevi un attimo. Non stiamo usando la storia di Chiara per ottenere voti. Stiamo chiedendo a chi la segue, la stima e si rivede in lei, di darle forza e sostegno in un momento cruciale. Votarla significa portare in tv un messaggio che serve a tutti: che una sopravvissuta può non solo rialzarsi, ma anche risplendere."

Una precisazione che, però, non ha spento del tutto le critiche. Molti utenti continuano a sostenere che certi messaggi, per quanto nobili, vadano condivisi con maggiore attenzione e sensibilità, soprattutto se legati a un reality show. Intanto Chiara, attualmente in Honduras, è all'oscuro di quanto accaduto sui suoi social.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La storia di forza e coraggio di Chiara Balistreri.