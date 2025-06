L’Isola dei Famosi, anticipazioni, ospiti e sondaggi del 18 giugno: chi sarà eliminato?

Questa sera, mercoledì 18 giugno, torna in prima serata su Canale 5 L'Isola dei Famosi con il secondo appuntamento settimanale. Il reality andrà in onda con questa doppia cadenza fino all'ultima puntata, prevista per mercoledì 2 luglio. Durante la diretta, uno dei tre naufraghi attualmente in nomination dovrà abbandonare l'isola... a meno che non accetti di proseguire l'avventura a Ultima Spiaggia, il luogo dove tutto può ancora cambiare.

Una conduzione sempre più convincente

Alla conduzione ritroveremo Veronica Gentili, il cui esordio come padrona di casa ha sorpreso positivamente anche i più scettici. Tra i tanti elogi ricevuti, spicca quello di Selvaggia Lucarelli, ospite della scorsa puntata, che sui social ha scritto: "Ieri ho visto Veronica Gentili in studio, in diretta, e sono rimasta sinceramente impressionata. Quattro ore di diretta senza mai un inciampo, un calo, o la sensazione che stesse perdendo qualche pezzo"

"Piglio e proprietà di linguaggio fuori dal comune. Senza paura di sporcarsi le mani nelle dinamiche tipiche da reality, ma provando a dare un po' di spessore anche alla lite su un pezzo di cocco. E poi bella, molto. Prevedo per lei un futuro luminoso, e Mediaset dovrà coltivarla con la cura che merita."

Patrizia Rossetti

Il televoto: chi lascerà l'isola?

Al televoto di questa sera troviamo Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza. Secondo i sondaggi del Forum Free, la favorita del pubblico è l'ex conduttrice di Rete 4 che raccoglie il 49% delle preferenze. Seguono Teresanna con il 33% e Mirko con il 18%, nonostante quest'ultimo avesse dominato nel precedente televoto.

Ultima Spiaggia e ospiti in studio

Nel corso della puntata anche i naufraghi di Playa Dos scopriranno l'esistenza di Ultima Spiaggia, dove si trovano attualmente Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis, Paolo Vallesi e Jasmin Salvati. Chiara Balistreri, invece, ha scelto di tornare in Italia. I quattro naufraghi si sfideranno in un televoto flash che ne determinerà il destino. Infine, dopo l'ospitata di Selvaggia Lucarelli, questa sera tornerà in studio Giuseppe Cruciani, già presente la scorsa settimana per sostenere moralmente Mario Adinolfi. Con lui anche il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla.