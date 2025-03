L'isola dei famosi annuncia, a sorpresa, la nuova conduttrice e il mese di debutto della prossima stagione

Ad arricchire il primo giorno di primavera ci ha pensato Mediaset che ha annunciato il nome della nuova conduttrice del reality L'isola dei famosi, che ripartirà in prima serata su Canale 5.

Non solo, perché è stato anche annunciato il mese in cui il programma tornerà sul piccolo schermo, con i nuovi naufraghi protagonisti di un'altra avvincente edizione del programma.

Il nome della nuova conduttrice de L'isola dei famosi

Mediaset ha scelto la giornalista Veronica Gentili per condurre la nuova edizione de L'isola dei famosi e ha spiegato il motivo in un comunicato:"La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un'edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality".

Veronica Gentili in una scena di Ballkan Bazar con Laertis Vasiliou

L'azienda rimarca proprio questo aspetto:"I naufraghi approderanno nell'arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un'esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro la fame, intemperie e natura selvaggia. Senza comfort né scorciatoie" prosegue il comunicato "i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali. Tra alleanze, strategie e colpi di scena, solo uno conquisterà la vittoria".

La carriera di Veronica Gentili

Dopo gli esordi da attrice in seguito al diploma all'Accademia Silvio d'Amico, nell'Otello di Shakespeare, Veronica Gentili ha lavorato anche al cinema e in tv sia come attrice che come sceneggiatrice. Dal 2013 avvia la carriera giornalistica collaborando il Fatto Quotidiano e partecipando a diversi talk politici e di attualità.

Esordisce poi alla conduzione di programmi e talk show su Mediaset come Stasera Italia e Controcorrente, intervistando vari politici e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Inserita tra le 100 donne di maggior successo da Forbes nel 2020, conduce anche Le iene e nel 2020 ha scritto il suo primo romanzo, Gli immutabili.