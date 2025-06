L'isola dei famosi, Adinolfi in versione fitness: stretching con Patrizia, Cristina e tanti chili in meno

Che L'Isola dei Famosi sia una sfida dura lo sapevamo, ma vedere Mario Adinolfi impegnato in una sessione di stretching in riva al mare ha sorpreso un po' tutti. Il giornalista, accompagnato da Patrizia Rossetti e Cristina Plevani, ha deciso di dare una svolta salutista alla sua permanenza nel reality. Braccia su, spalle giù, e via con qualche esercizio sotto il sole cocente dell'Honduras.

Mario Adinolfi si dà allo stretching sull'Isola

"Tento di fare ginnastica, pensa tu", ha detto il naufrago, ricordando i vecchi tempi con il professore che glielo faceva fare a scuola.La Rossetti si è trasformata in coach personale, guidandolo tra sollevamenti di braccia e movimenti delle spalle. "Non esageriamo, il primo giorno va bene", ha avvertito Mario, già affaticato ma anche visibilmente soddisfatto. Cristina, nel frattempo, non ha potuto fare a meno di notare i cambiamenti: "Sei la metà di quando sei arrivato!". E lui: "La metà no, però forse una ventina di chili li ho persi".

Un cambiamento non solo fisico, ma anche emotivo. Lo stesso Adinolfi, nei giorni scorsi, aveva raccontato apertamente che la scomparsa della sorella, suicida anni fa, è stata una ferita che lo ha segnato profondamente, portandolo a un aumento di peso progressivo. Ora, però, qualcosa sembra essersi smosso. E proprio quando Mario inizia a muovere le spalle, ma anche qualche passo verso una nuova versione di sé, arriva un colpo di scena degno dei migliori reality.

Patrizia Rossetti

Sbarca sull'Isola un amico di Adinolfi

Secondo le anticipazioni di Fanpage, durante il sesto appuntamento del reality sbarcherà in Honduras Giuseppe Cruciani, storico amico di Adinolfi e voce pungente de La Zanzara. Ma stavolta niente provocazioni radiofoniche: Cruciani avrà una missione speciale, e piuttosto nobile - convincere Mario a non abbandonare il gioco.

"Giuseppe arriva con l'obiettivo di ricaricare Mario", ha spiegato al portale una fonte vicina alla produzione. L'amicizia tra i due sarà la chiave di questo incontro inaspettato. Adinolfi, infatti, sta vivendo un momento di forte crisi fisica e psicologica, tanto da valutare seriamente l'ipotesi di lasciare il programma.

Riuscirà Giuseppe a motivare Mario e farlo restare sull'Isola? Intanto, i primi addominali (o presunti tali) iniziano a fare capolino e con essi il tentativo di Adinolfi, e della stessa produzione, di dare del controverso giornalista un'immagine diversa da quella che il pubblico conosce.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Mario, in compagnia di Patrizia e Cristina, dà il via ad una sessione di stretching.