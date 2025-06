L'isola dei famosi, Cruciani motivatore di Adinolfi stasera su Canale 5: le anticipazioni dell'11 giugno

La sesta puntata dell'Isola dei Famosi si preannuncia esplosiva, in arrivo una doppia sorpresa: Cruciani raggiunge il suo storico amico Adinolfi in crisi, mentre i concorrenti eliminati potranno salvarsi in diretta.

Colpo di scena in arrivo nella puntata dell'Isola dei Famosi in onda questa sera, mercoledì 11 giugno, in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni riportate da Fanpage.it, il giornalista e conduttore de La Zanzara, Giuseppe Cruciani, sbarcherà sull'isola con una missione speciale: convincere Mario Adinolfi a non abbandonare il reality.

Un motivatore per Adinolfi

La presenza di Cruciani rappresenta una novità nel format: andrà infatti a occupare lo slot generalmente riservato ai parenti dei concorrenti, ma con un intento ben preciso. L'amicizia storica tra lui e Adinolfi sarà il punto di forza di questo intervento. "Giuseppe arriva con l'obiettivo di ricaricare Mario", ha dichiarato al portale una fonte vicina alla produzione. Adinolfi, infatti, sta vivendo un momento di crisi fisica e psicologica e starebbe meditando il ritiro. Cruciani cercherà di motivarlo a proseguire l'avventura, facendo leva sul loro legame personale.

In arrivo il "lasciapassare": tra forbici e tatuaggi per restare in gioco

Ma non è tutto. La produzione ha in serbo una seconda sorpresa, destinata a cambiare radicalmente le regole del gioco. A partire da questa puntata, i concorrenti eliminati avranno la possibilità di evitare l'uscita definitiva tramite un lasciapassare molto particolare: potranno scegliere di farsi tagliare drasticamente i capelli o di tatuarsi in diretta televisiva. Un barbiere e un tatuatore sono pronti a entrare in azione sull'isola: chi accetterà di sottoporsi alla trasformazione fisica potrà ottenere l'immunità e rientrare in gioco, in una sorta di amnistia simbolica.

Teresanna Pugliese è in nomination

Le tre concorrenti in nomination questa sera - Jasmin, Loredana e Teresanna - saranno dunque le prime potenziali protagoniste di questo nuovo meccanismo, che punta ad alzare il tasso di spettacolarità e a stravolgere le dinamiche tra i naufraghi.

Precedenti "sacrifici" celebri

Non è la prima volta che l'Isola introduce scelte estreme per i concorrenti. Nel 2021, Ignazio Moser accettò di rasarsi completamente per ottenere del cibo per il gruppo, mentre nelle edizioni successive Guendalina Tavassi e Luca Vetrone furono protagonisti di prove simili. Tuttavia, mai prima d'ora la posta in palio era stata la permanenza nel gioco stesso.

Finale anticipata al 2 luglio

Nel frattempo, Davide Maggio ha rivelato che l'edizione 2024 dell'Isola dei Famosi chiuderà in anticipo, con la finale fissata per mercoledì 2 luglio e non il 30 giugno, come annunciato ieri. Appuntamento quindi questa sera su Canale 5 alle 21:30, per scoprire se Cruciani riuscirà a convincere Adinolfi a restare e chi accetterà di tagliarsi i capelli o tatuarsi pur di continuare a lottare sull'isola.