Loredana Cannata ha iniziato la sua avventura isolana nominando Mario Adinolfi per le sue idee e per ciò che rappresenta, ma col passare dei giorni, sta cercando di avvicinarsi a lui, Pur condannano le idee del giornalista e rimanendo ferma sulle proprie convinzioni, l'attrice sta comunque provando a instaurare un dialogo con lui.

Così, proprio con lei, Adinolfi ha condiviso un momento molto traumatico della sua vita, nonché la causa che l'ha portato a prendere tanti chili.

Il racconto di Mario Adinolfi

La prima nomination di Loredana Cannata a Mario Adinolfi

Mario Adinolfi infatti, ha raccontato che sua sorella Ielma si è suicidata: da quel momento, sconvolto, avrebbe iniziato a prendere peso.

Da bambino infatti, Adinolfi praticava atletica e aveva una mamma molto attenta all'alimentazione. Poi però, la perdita traumatica della sorella ha cambiato tutto, incidendo per sempre sulla sua vita.

Mario Adinolfi: "Dal 1997, ho preso 5 kg all'anno"

Mario Adinolfi

"Sì, c'è stato un fatto scatenante, molto duro e triste: mia sorella si è suicidata, l'unica sorella che ho", ha raccontato Adinolfi alla Cannata. Sua sorella Ielma era un'attrice, aveva seguito le orma del padre Ugo.

"Ho iniziato a ingrassare -ha spiegato- da quando mia sorella si è suicidata. Era il 1997. Ho preso 5 kg all'anno per tutti gli anni, se fate un calcolo arrivate al mio peso attuale".

Arrivato al reality di Canale 5 con 221 Kg, Adinolfi ha ammesso di non aver mai provato a curarsi o perdere peso: "Non ho neanche mai provato a dimagrire in questi anni, qua a L'Isola dei Famosi è la prima volta in trent'anni che perdo peso".

Insieme alla Cannata e Adinolfi, c'era anche Dino Giarrusso, che ha fatto notare come questa esperienza potrebbe essere positiva: vedendo che sull'Isola riesce a dimagrire infatti, Adinolfi potrebbe trovare la giusta motivazione per provare a invertire la rotta.