L'Isola dei famosi 2025, subito caos: punizione collettiva per una grave scorrettezza

La diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi è appena cominciata e già non mancano le prime controversie. A far discutere è stato un episodio avvenuto nelle prime ore di permanenza dei naufraghi in Honduras, dove Leonardo Bru, modello brasiliano, ha acceso il fuoco utilizzando un accendino. Un gesto severamente vietato dal regolamento del reality, che impone ai partecipanti di sopravvivere con mezzi primitivi e conquistarsi ogni risorsa con fatica e ingegno.

L'accaduto: fuoco proibito e punizione esemplare

Le telecamere a infrarossi hanno ripreso chiaramente la scena in cui alcuni naufraghi, guidati da Leonardo, hanno dato fuoco a una catasta di legna sfruttando un accendino "ritrovato" misteriosamente sulla spiaggia. A confermare l'illecito è stata Carly Tommasini, altra concorrente del gruppo, che ha dichiarato: "I ragazzi si sono messi a fare il fuoco e hanno trovato un accendino. Personalmente so che non avremmo dovuto utilizzarlo, ma loro hanno deciso di usarlo comunque facendo un fuoco con tanta legna".

La produzione è intervenuta tempestivamente inviando un membro della crew a spegnere il fuoco con un secchio d'acqua e a sequestrare l'accendino. "Chi è che ha l'accendino? Datemi l'accendino, non ve l'ho fatto trovare io. Io in questo momento vi devo spegnere il fuoco", ha dichiarato l'inviato della produzione.

Samuele Bragelli conosciuto come 'Spadino'

Leonardo, dal canto suo, si è giustificato dicendo: "L'accendino lo abbiamo trovato, è arrivato dal mare". Una spiegazione al di sopra di ogni immaginazione che ha lasciato tutti perplessi e a cui, ovviamente, nessuno ha creduto, tanto più che l'intero gruppo è stato punito per l'episodio.

Prime tensioni nel gruppo

L'incidente ha acceso anche le prime tensioni tra i concorrenti. Teresanna Pugliese non ha nascosto il suo disappunto per la gestione del gruppo da parte del leader della settimana: "Spadino leader non sta facendo il leader, non è bravo a dirigere. Il fuoco non è che ce lo produciamo così, serve legna, fogliame secco... Che senso ha pescare ora? Abbiamo del cibo in scatoletta. Ora è meglio costruire la capanna perché se stanotte fa freddo moriremo di freddo. Va beh, come se non avessi detto niente, però poi non vi lamentate".

L'edizione 2025: nuova conduzione e nuovi volti in studio

L'Isola dei Famosi 2025 è ripartita con alcune novità significative. Alla conduzione troviamo Veronica Gentili, che ha preso il posto di Vladimir Luxuria. Al suo fianco, nel ruolo di opinionista, c'è Simona ventura, che già dal suo ingresso trionfale in studio ha fatto vedere che sarà un valore aggiunto al reality. In Honduras, come inviato, c'è Pierpaolo Petrelli.

La nuova edizione si preannuncia ricca di dinamiche forti, rivalità, sorprese e - come si è già visto - anche di trasgressioni e polemiche, come quella provocata dall'esclusione improvvisa di Ibiza Altea a cui la modella ha reagito con decisione. I naufraghi dovranno dimostrare non solo resistenza fisica, ma anche capacità di rispettare le regole e convivere in un ambiente ostile dove ogni passo falso può avere conseguenze.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: prime tensioni su Playa Giovani dovute all'accensione del fuoco