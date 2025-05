L’Isola dei Famosi 2024, Ibiza Altea: “hanno usato la mia immagine, sono volata in Honduras per niente”

Dopo cinque giorni in Honduras e a un passo dalla diretta, la produzione ha comunicato alla modella italoamericana l'esclusione per un contratto con Fremantle.

La diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi è partita ieri sera su Canale 5, con un debutto segnato da sorprese e misteri. Dei venti concorrenti annunciati alla vigilia, il pubblico ne ha visti solo 18. A rompere il silenzio è stata la nuova conduttrice del reality, Veronica Gentili, che ha spiegato in apertura che Dino Giarrusso non ha potuto partecipare alla prima puntata a causa di un infortunio. L'ex parlamentare europeo farà il suo ingresso in gara lunedì 12 maggio, nella seconda puntata del programma.

Esclusa a poche ore dalla diretta

Ma a far discutere maggiormente è stata l'assenza imprevista di Ibiza Altea, la modella italo-americana che sarebbe dovuta sbarcare in Honduras come concorrente ufficiale. Solo intorno all'1:45 di notte, l'inviato Pierpaolo Pretelli ha liquidato la questione con una frase generica: "All'Isola avremmo tanto voluto avere come concorrente Ibiza Altea, ma purtroppo non potrà esserlo". Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito in diretta.

A chiarire i motivi dell'esclusione è stata la stessa Ibiza Altea, intervistata dal portale Biccy, a cui ha raccontato tutta la sua amarezza per essere stata fermata a 24 ore dalla messa in onda, dopo essere già giunta in Honduras. La comunicazione le è arrivata martedì sera, nonostante fosse arrivata sull'isola da cinque giorni.

Eivissa Ibiza Altea

Lo sfogo di Ibiza Altea: "Mi sento tradita e delusa"

Secondo quanto riferito dalla modella, la causa dell'esclusione sarebbe da ricondurre alla sua partecipazione a Too Hot To Handle, reality prodotto da Fremantle Italia per Netflix, che impone ai concorrenti un vincolo contrattuale di esclusiva per almeno due anni. Ibiza ha però precisato che la produzione de L'Isola dei Famosi era perfettamente al corrente, fin dall'inizio, della sua partecipazione al dating show.

Gli avvocati avevano già visionato tutta la documentazione. Inoltre, ha sottolineato di essersi assunta pienamente la responsabilità di eventuali penali, liberando così Banijay Italia (società produttrice del programma per Canale 5) da qualsiasi rischio legale. "Mi sento violata", ha dichiarato Ibiza Altea durante l'intervista. "Sono in Honduras da cinque giorni e sono tutt'ora qua, chissà quando ho l'aereo per tornare in Italia".

"Ho il cuore spezzato - ha aggiunto Ibiza Altea - perché credevo in questo percorso e ho avuto molto supporto da parte del pubblico. Hanno venduto la mia immagine facendo credere che c'ero fino a poche ore prima. Mi hanno fatta arrivare fin qua, 19 ore di volo, per poi farmi tornare indietro con la scusa dell'altro programma che deve ancora uscire e non ha nemmeno una data".