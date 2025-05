L'Isola dei Famosi 2025, Antonella Mosetti crolla e pensa al ritiro: "sto male da anni”

L'Isola dei Famosi è appena iniziata, ma già si registrano i primi momenti di cedimento tra i naufraghi. Dopo l'uscita di scena di Angelo Famao, un altro concorrente sembra sul punto di abbandonare il reality: si tratta di Antonella Mosetti. Alla vigilia della seconda puntata, in onda lunedì 12 maggio, la naufraga ha vissuto una profonda crisi emotiva, raccontando apertamente il motivo del suo malessere. Davanti alle telecamere, la showgirl ha rivelato di essere sopraffatta dal dolore per la recente perdita del padre.

Antonella Mosetti in crisi: "Mio padre mi manca troppo"

"Non sto bene e non so cosa fare adesso. Mi manca molto mio padre, e qui la sua assenza si fa sentire ancora di più che nella mia città. È morto da poco, pensavo che venendo qui le cose sarebbero migliorate, invece è tutto peggiorato. Siamo privati di tantissime cose. Arrivi già provata fisicamente e mentalmente, e diventa ancora più difficile affrontare dolori su cui stavo lavorando da tempo. Ho capito che ho bisogno di tempo, e adesso non ce la sto facendo."

Antonella Mosetti e Alessia Fabiani

Antonella ha ricordato il legame speciale con il padre, raccontando quanto fosse profondo e insostituibile. La naufraga ha spiegato di essere arrivata a L'Isola con l'intento di elaborare il suo dolore, aggiungendo che la malattia del padre è durata tre anni e che quel periodo è stato terribile.

L'ex di Non è la Rai ha confidato di aver sofferto molto e di non considerare suo padre come un papà qualunque, bensì come un gemello. La Mosetti ha detto inoltre che sull'isola non riesce a dormire, che ci sono gli animali, la fame, e che tutto ciò le riporta alla mente quel dolore, sottolineando di stare male ormai da troppi anni.

Cosa succederà ora? L'addio di Antonella è davvero definitivo?

I naufraghi, colpiti dalle sue parole, hanno cercato di sostenerla, invitandola a riflettere con calma e a non prendere decisioni affrettate di cui potrebbe pentirsi. Antonella, tuttavia, è arrivata al punto di distribuire agli altri concorrenti alcuni degli oggetti che aveva portato con sé, segno evidente di una decisione quasi presa. Resta da vedere se oggi scopriremo l'esito finale di questo momento di crisi: Antonella Mosetti lascerà davvero L'Isola dei Famosi o troverà la forza di restare grazie al supporto del gruppo e degli autori?

Il primo abbandono: Angelo Famao ha lasciato L'Isola dei Famosi 2025

Il neomelodico siciliano ha spiegato i motivi della sua decisione alle telecamere del programma. "Ho affrontato questa esperienza con grande coraggio, determinazione e convinzione soprattutto. Però purtroppo le cose non sono andate come previsto e quindi mi sento completamente confuso in tutti i sensi. Non sono lucido, per niente. Non mangio da giorni, non dormo da giorni", ha affermato Angelo Famao prima di salutare tutti e trasferirsi in albergo in attesa del rientro in Italia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Antonella Mosetti vive un momento di sconforto