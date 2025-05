L'Isola dei Famosi 2025, un naufrago abbandona: “Non ce la faccio più, non dormo da tre giorni”

Il viaggio in Honduras è ufficialmente iniziato mercoledì 7 maggio con la prima puntata de L'Isola dei Famosi 2025. Il reality di Canale 5, condotto quest'anno da Veronica Gentili, ha riportato in scena naufraghi pronti a mettersi alla prova tra fame, sfide e convivenze estreme. Eppure, a pochissimi giorni dall'inizio, è già arrivato il primo colpo di scena: uno dei concorrenti ha deciso di ritirarsi volontariamente dal gioco.

Isola dei Famosi 2025: il primo abbandono

Il protagonista di questa inattesa defezione è Angelo Famao, cantante neomelodico e volto amatissimo dai suoi fan, che ha comunicato ufficialmente la sua decisione di lasciare il programma dopo appena tre giorni di permanenza sull'isola. Ai microfoni di Canale 5, visibilmente provato, l'ormai ex naufrago ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a dire addio al reality.

"Ho affrontato questa esperienza con grande coraggio, determinazione e convinzione soprattutto. Però purtroppo le cose non sono andate come previsto e quindi mi sento completamente confuso in tutti i sensi. Non sono lucido, per niente. Non mangio da giorni, non dormo da giorni", ha spiegato.

Angelo Famao

"Tra l'altro qui sembra che tutti gli animali ce l'abbiano con me. Anche tutte le vicende che sono successe... io mi sono sempre tenuto lontano da tutto quello che è successo. Basta, ho deciso di lasciare l'isola." Le parole dell'artista raccontano una situazione di forte disagio psicofisico, aggravata dalla difficoltà di ambientarsi nel contesto isolano e da un malessere interiore crescente.

Il ritiro di Angelo Famao rappresenta il primo scossone emotivo di questa nuova edizione, già segnata nei primi giorni da tensioni tra naufraghi, strategie nascoste e prime difficoltà dovute alla fame, alla convivenza forzata e alle punizioni per le violazioni del regolamento.

Chi è Angelo Famao

Il cantante neomelodico è nato a Gela il 23 aprile 1996, cresciuto in una famiglia di umili origini. Fin da giovanissimo ha imparato il valore del sacrificio, lavorando in un autolavaggio per finanziare i suoi primi progetti musicali che gli permisero di incidere i primi due album.

Dopo il trasferimento a Catania, ha raggiunto la popolarità nel 2018 con il singolo Tu si' a fine do' munno, che gli ha regalato dischi d'oro e di platino, grazie anche ad i calciatori Insigne e Donnarumma che portarono la canzone in ritiro durante gli Europei vinti dall'Italia. Oggi è uno degli artisti siciliani più ascoltati del genere neomelodico.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: la crisi di Angelo Famao.