L’Isola dei Famosi 2025, Antonella ad Alessia “Eri l'amica del mio ex marito, la verità verrà fuori”

Il litigio tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani non si placa: dopo lo scontro in diretta, il secondo giorno si è infiammato con accuse pesanti, rancori passati e colpi bassi.

Dopo il litigio esploso già nel corso della prima diretta de L'isola dei Famosi 2025, lo scontro tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani ha avuto un seguito ancora più acceso nel secondo giorno sull'Isola dei Famosi 2025. Le due ex amiche, legate da un passato di lunga frequentazione, sembrano ormai ai ferri corti, e i toni si sono fatti ancora più duri, tra accuse reciproche, rancori mai sopiti e vecchi fantasmi che riemergono.

Secondo round per Mosetti e Fabiani: la tregua non arriva, volano parole pesanti sull'Isola

Tutto era cominciato nella puntata d'esordio, quando Alessia aveva preferito salvare Cristina Plevani piuttosto che Antonella, provocando l'ira della Mosetti: "Capisco che vuoi tornare in auge, però non usare noi", aveva tuonato in Palapa. Il gelo tra le due, però, non si è sciolto nemmeno dopo la diretta.

Antonella Mosetti e Alessia Fabiani

Il giorno successivo, le tensioni sono esplose nuovamente. Antonella, furibonda, ha accusato Alessia di aver parlato male di lei alle spalle. "Ma capisci l'italiano? Hai iniziato tu. Grazie al cavolo che non stai più in televisione da una vita! Poraccia. Fai finta di voler chiarire, ma poi attacchi. Io sono di pancia, te no", ha sbottato la showgirl romana, visibilmente fuori di sé.

Alessia Fabiani ha cercato di riportare la calma, ma senza successo. Antonella ha rincarato la dose:"La figuraccia della scroccona la stai facendo tu. Spari mer.a contro chi ti aiuta. Non ti ho mai voluta vedere nemmeno a Roma. Eri l'amica del mio ex marito, tanto la verità verrà fuori. Non mi sbagliavo trent'anni fa, non mi sbaglio oggi".

Lo scontro si è concluso solo temporaneamente con Antonella che, esasperata, si è sfogata con Patrizia Rossetti: "Già qui è difficile, poi questa mi rompe le pal.e. Ora sbrocco. Deve smetterla subito!". Il rapporto tra le due sembra ormai definitivamente compromesso e la convivenza sull'Isola si preannuncia esplosiva. La faida Mosetti-Fabiani è solo all'inizio e promette scintille nelle prossime puntate.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Alessia Fabiani su Patrizia Rossetti e Antonella Mosetti: "Forse mi temono"