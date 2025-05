L’Isola dei Famosi 2025, ex vippona contro Loredana Cannata per la nomination a Mario Adinolfi: “Eccessiva"

Durante un'intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque, Samantha De Grenet ha espresso il proprio dissenso nei confronti della nomination fatta da Loredana Cannata a L'Isola dei Famosi, che ha avuto come protagonista Mario Adinolfi. Un momento che ha fatto molto discutere e che si è rivelato il clou della seconda puntata del reality condotto da Veronica Gentili.

L'attrice siciliana, nel motivare la sua scelta, aveva duramente attaccato Adinolfi per le sue prese di posizione passate in ambito politico, dichiarando: "Che brucino tutte le idee che portano - e che per secoli hanno portato - violenza e morte alle donne, agli omosessuali, agli animali, ma anche all'umanità e alla natura in generale." Queste parole hanno accompagnato il gesto simbolico di bruciare la foto di Adinolfi, come previsto dal regolamento del gioco nel momento della nomination.

Una scena che però non è piaciuta a Samantha De Grenet, esperta di reality avendo partecipato a La Talpa, L'Isola dei Famosi 12 e al Grande Fratello VIP 5, la quale ha commentato con fermezza: "No, a me non è piaciuta. Quella scena l'ho trovata eccessiva."

Mario Adinolfi

Pur non entrando nel merito delle idee espresse, la De Grenet ha messo in discussione il tono e la modalità della nomination, ritenuta troppo aggressiva per il contesto televisivo. La discussione è nata da un'analisi del giornalista Davide Maggio, che ha sottolineato la forza del cast di quest'anno, lodando in particolare Mario Adinolfi: "Il concorrente più incisivo è senza dubbio lui. In quel contesto fa la differenza perché è divisivo, polemico e capace di generare dibattiti significativi su temi importanti."

Anche Myrta Merlino ha ricordato l'episodio, sottolineandone l'impatto mediatico. Tuttavia, Samantha ha riportato l'attenzione sulla forza del gruppo dei "senatori", ovvero i concorrenti over quaranta: "L'Isola comunque è bella, soprattutto nel gruppo dei senatori ci sono persone che hanno un gran carattere e che sono delle teste calde, come Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Mirko Frezza", quest'ultimo nelle ultime ore ha ammesso di aver violato il regolamento.