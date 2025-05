L'Isola dei Famosi 2025: fuoco rubato, Mirko Frezza viola il regolamento: "Sono stato io. Ora nominatemi!"

L'attore passa un tizzone di nascosto al gruppo degli Under 40: smascherato, si assume le colpe e chiede di essere nominato in Palapa.

Nel nuovo daytime de L'Isola dei Famosi si è verificata un'ulteriore violazione del regolamento, che questa volta coinvolge sia il gruppo degli Under 40 che quello dei Senatori. Ancora una volta, al centro della polemica c'è Mirko Frezza, che, appena sbarcato dall'Isola di Montecristo, ha infranto le regole attirando l'attenzione della produzione.

Nella giornata di ieri, sulle pagine social del programma condotto da Veronica Gentili, si era celebrato il presunto successo del gruppo dei giovani naufraghi, che erano riusciti ad accendere il fuoco dopo diversi tentativi falliti. Un traguardo essenziale per la sopravvivenza sull'Isola, utile non solo per riscaldarsi ma anche per cucinare il pescato.

Tra i più entusiasti per l'impresa c'erano Nunzio Stancampiano, leader della settimana, e Angelo Famao. L'ex ballerino di Amici aveva raccontato con orgoglio alle telecamere: "Io e Angelo ci siamo messi con due canne di bambù ad accendere il fuoco".

"Nei giorni scorsi eravamo andati molto vicini, ma si era creato solo del fumo. Questa volta è nata la miccia. Forse avevamo mangiato un po' di cocco e ci siamo ripresi, un po' di botte lui, un po' di botte io, e la miccia si è accesa. Ora abbiamo il fuoco!", ha raccontato alle telecamere del reality.

Nunzio Stamcampiano

Tuttavia, la verità è ben diversa. Il fuoco non è stato ottenuto grazie alle loro capacità di sopravvivenza, ma con un aiutino esterno. A rivelarlo è stato lo stesso Mirko Frezza, che ha ammesso di aver passato di nascosto un tizzone ardente ai ragazzi. Il gesto, vietato dal regolamento, ha generato inevitabili tensioni.

Frezza ha raccontato il tutto davanti ai suoi compagni del gruppo dei Senatori: "Adesso ve lo posso dire: ho dato io il fuoco ai ragazzi. Gli ho passato un ciocco, un bastone caldo che poi si è trasformato in brace. Li ho visti in difficoltà e sono andato da chi dovevo andare".

Consapevole della gravità del suo gesto che ha alterato le dinamiche del gioco, Mirko ha deciso di assumersi tutte le responsabilità, invitando il suo gruppo a nominarlo nel corso della prossima puntata: "Gli ho detto: qualunque cosa succeda, me ne assumerò le colpe. Questa cosa potrebbe creare problemi al gruppo, quindi la cosa più corretta sarebbe che voi mi nominiate in Palapa".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Angelo Famao e Nunzio Stancampiano fingono di accendere il fuoco.