L’Isola dei Famosi 2025: Dino Giarrusso critica Spadino, “Comportamento inaccettabile”

Mentre L'Isola dei Famosi 2025 continua a perdere pezzi, con ritiri in rapida successione - l'ultima a dire addio all'Honduras è stata Antonella Mosetti - il daytime del reality show condotto da Veronica Gentili ci regala momenti di confronto e tensione tra i naufraghi rimasti in gioco. Protagonista del giorno è Dino Giarrusso, che ha espresso giudizi molto duri nei confronti di Spadino, il discusso volto di Italia Shore, ritiratosi nel corso della terza puntata.

Le accuse di Dino Giarrusso

L'ex pentastellato, arrivato nel survival game solo alla seconda puntata a causa di un infortunio, ha avuto modo di commentare apertamente il comportamento dell'ex compagno d'avventura insieme ad Alessia Fabiani. I due, parlando dei giorni trascorsi con Spadino, hanno sottolineato alcuni episodi che li hanno lasciati perplessi, soprattutto durante le tensioni sorte tra il gruppo dei Giovani e quello degli Over 40 per la gestione del fuoco.

"Un ragazzino che arriva e dice 'no, noi facciamo così', sei maleducato. L'educazione è una cosa che ce l'hai o non ce l'hai", ha affermato senza giri di parole Giarrusso, accusando Spadino di voler imporre le sue regole al gruppo con arroganza e toni scontrosi. Alessia Fabiani ha confermato la visione del giornalista ed europarlamentare, ricordando come Spadino avesse anche minacciato di abbandonare il gioco se non gli fosse stato concesso un piatto di pasta.

Spadino

Un atteggiamento che, secondo lei, ha mostrato scarso rispetto non solo verso il gruppo, ma anche verso la produzione del programma. Non è passato inosservato nemmeno il doppio ritiro che ha coinvolto, insieme a Spadino, anche il ballerino Nunzio Stancampiano. Tuttavia, nei confronti di quest'ultimo, le parole di Giarrusso e Fabiani sono state decisamente più tenere.

"Nunzio lo reputo un bravo ragazzo, mi è sembrato che stesse per piangere quando ha annunciato il suo ritiro. Mi è dispiaciuto tantissimo", ha confidato Giarrusso. Fabiani, visibilmente colpita, ha raccontato di aver visto in Nunzio un po' di suo figlio, rivelando di essersi commossa per il suo abbandono. Tuttavia, Dino non ha nascosto le sue perplessità sulla decisione di Nunzio di lasciare l'Isola, ipotizzando che possa essere stato influenzato proprio da Spadino.

"Io ancora non capisco perché lui abbia mollato. Doveva emanciparsi da lui", ha dichiarato, trovando nuovamente l'appoggio della showgirl. Il daytime si conferma così uno spazio fondamentale per capire le dinamiche e le frizioni che si vivono lontano dalle luci della prima serata. E se il ritiro di Spadino ha diviso il pubblico, non ha lasciato indifferenti nemmeno i suoi ex compagni d'avventura.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Dino critica Spadino.