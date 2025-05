L'isola dei famosi 2025, anticipazioni di lunedì 12 maggio: l'eliminazione, i sondaggi, l'arrivo di Giarrusso

Nella seconda puntata dell'Isola dei famosi 2025, stasera su Canale 5, Veronica Gentili non dovrà solo annunciare chi sarà il primo eliminato dell'edizione, ma anche convincere due concorrenti a rimanere in gioco.

L'isola dei famosi 2025 scalda i motori in vista della seconda puntata, in onda stasera su Canale 5 in prima serata. Dopo un inizio buono ma non eccellente (poco più del 18% di share, esattamente come aveva fatto The Couple solo poche settimane prima), il reality condotto da Veronica Gentili si prepara a tornare sullo schermo, questa volta di lunedì.

Naturalmente sarà possibile seguire le vicende dei naufraghi anche in streaming, su Mediaset Infinity, in contemporanea oppure on demand.

L'isola dei famosi, anticipazioni lunedì 12 maggio

Antonella Mosetti e Alessia Fabiani

Stasera, il gruppo dei naufraghi accoglierà un nuovo concorrente: Dino Giarrusso, reduce da un piccolo infortunio, salperà ufficialmente sulle spiagge di Cayo Cochinos.

Non è chiaro invece chi sostituirà la modella Ibiza Altea, annunciata come concorrente ma costretta a tornare in Italia all'ultimo momento per conflitti di programmazione tra L'isola di Canale 5 e Too Hot Too Handle, il reality di Netflix a cui ha preso parte.

Al centro della nuova puntata anche la possibilità di conquistare il fuoco attraverso una prova fisica. Dopo aver trascorso alcuni giorni in isolamento, osservando attentamente i loro compagni d'avventura da lontano, per gli abitanti di Montecristo è arrivato il tempo della vendetta. Cosa accadrà?

Non è tutto: Veronica Gentili dovrà anche sciogliere due nodi fondamentali. A nemmeno una settimana dallo sbarco, infatti, sia Angelo Famao sia Antonella Mosetti hanno minacciato di lasciare l'Isola. Mentre il cantante neomelodico siciliano, dopo una telefonata con papà e fratello - che dovrebbero essere presenti in studio stasera -, potrebbe in effetti desistere dal suo intento , la posizione della showgirl sembra più complicata.

Dopo aver pianto tutte le sue lacrime per giorni, Antonella Mosetti potrebbe in effetti chiedere all'inviato Pierpaolo Pretelli di abbandonare il gioco. Non soltanto per la nostalgia della figlia Asia e per alcune questioni personali irrisolte, ma anche perchè i continui litigi con Alessia Fabiani non le stanno certo rendendo più semplice il percorso.

Il verdetto: chi sarà il primo concorrente a lasciare il reality?

Spazio anche al verdetto del televoto che decreterà la prima eliminazione di questa edizione: chi tra Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Carly Tommasini e Lorenzo Tano dovrà lasciare l'Isola?

I sondaggi non sembrano avere dubbi, almeno rispetto a chi si salverà: la preferita del pubblico sarebbe la veterana Patrizia Rossetti, seguita da Carly Tommasini, che non sta vivendo un periodo semplice, viste le liti continue con Teresanna Pugliese e Nunzio Stancampiano.

Fanalino di coda Lorenza Tano, il figlio di Rocco Siffredi, e Mario Adinolfi, che, dopo aver collezionato nomination da parte dei suoi compagni d'avventura, non godrebbe certo delle simpatie di gran parte del pubblico. Possibile, però, che il reality si lasci sfuggire, dopo appena una settimana, il personaggio più controverso dell'edzione?

Molto probabilmente agli eliminati verrà data una seconda possibilità, forse su Montecristo, forse su un altro isolotto misterioso.