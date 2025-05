L'isola dei famosi 2025: Angelo Famao ci ha ripensato? Il cantante potrebbe rientrare in gioco

Angelo Famao è stato il primo concorrente ad abbandonare L'Isola dei Famosi, ma il suo addio potrebbe non essere definitivo. Nelle ultime ore, infatti, sono aumentati i rumors attorno al cantante neomelodico siciliano che ipotizzano un possibile ripensamento. Stasera, durante la diretta del 12 maggio, scopriremo se Angelo ha davvero cambiato idea e tornerà a riunirsi al gruppo dei naufraghi a Playa Uva.

Le parole di Angelo al momento del ritiro

Nel video in cui ha annunciato il suo ritiro, Famao aveva dichiarato: "Ho affrontato questa esperienza con grande coraggio, determinazione e convinzione soprattutto. Però purtroppo le cose non sono andate come previsto e quindi mi sento completamente confuso in tutti i sensi. Non sono lucido, per niente. Non mangio da giorni, non dormo da giorni".

Dietro alla sua decisione ci sarebbe un turbamento personale. Pochi mesi prima dell'inizio del reality, il cantante avrebbe iniziato una frequentazione sentimentale che lo ha coinvolto al punto da temere che, al suo ritorno dall'Honduras, quella persona non sarebbe stata lì ad aspettarlo. Lo stesso Famao avrebbe confidato ad alcuni compagni di avventura che, durante i tre giorni trascorsi sull'isola, aveva pensato solamente a lei.

Angelo Famao

Rumors e retroscena: ritorno in vista?

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, esperta di gossip molto seguita sui social, l'addio di Angelo non sarebbe affatto definitivo. Anzi, il cantante avrebbe avuto un ripensamento dopo alcuni giorni trascorsi in albergo e, soprattutto, dopo una videochiamata con la famiglia.

Ecco quanto si legge nelle Instagram stories dell'influencer: "Uno scoop: so da fonti certe che Angelo Famao non si ritirerà più, ha avuto un ripensamento. Gli hanno fatto fare una videochiamata con i genitori e si è tranquillizzato. So che lunedì in redazione ci sarà suo padre e suo nonno. Lunedì faranno questa farsa di farlo parlare con papà e nonno, ma ha già preso la decisione di restare".

Il nuovo corso de L'Isola dei Famosi

Intanto, questa sera il reality showi torna in onda con la conduzione di Veronica Gentili, e da oggi - 12 maggio - il programma sarà trasmesso ogni lunedì, occupando definitivamente lo spazio lasciato da The Couple, il programma di Ilary Blasi recentemente cancellato dai palinsesti Mediaset. Non ci resta che attendere la diretta di stasera per scoprire se Angelo Famao tornerà davvero in gioco oppure se il suo abbandono resterà definitivo.