Lisa Marie Presley: Axl Rose, Austin Butler, Sarah Ferguson e tante altre star alla commemorazione funebre

La scorsa domenica amici, parenti e fan sono accorsi a Graceland per partecipare alla commemorazione funebre pubblica di Lisa Marie Presley. La figlia di Elvis e Priscilla Presley si è spenta il 12 gennaio, a 54 anni, per un arresto cardiaco. Durante la cerimonia è stata ricordata e celebrata la vita dell'artista con esibizioni e momenti molto toccanti.

Il servizio commemorativo dedicato a Lisa Marie Presley s'intitolava "A Celebration of the Life of Lisa Marie Presley". Sul posto, oltre ai fan, tantissime star e personaggi vicini alla famiglia tra cui: Sarah Ferguson, Austin Butler e Axl Rose. Joel Weinshanker, famoso produttore cinematografico, è stato il primo a parlare alle persone presenti dicendo loro che Marie non avrebbe mai voluto avere "un funerale triste".

Sul palco è salita anche Priscilla Presley per recitare alcune righe scritte dalla nipote, riportate da People: "Non ho idea di come raccontare a parole mia madre. La verità è che ce ne sono troppe. Lisa Marie Presley era un'icona, un modello, un supereroe per molte persone in tutto il mondo, ed anche per me. La mamma era la mia icona, il mio modello e il mio supereroe in tantissimi modi diversi. Anche adesso non riesco a trasmettere tutto quello che bisognerebbe capire o sapere su di lei, ma come ha sempre detto, farò del mio meglio".

Oltre alla famiglia di Lisa Marie Presley ha parlato anche Sarah Ferguson, mentre in sottofondo alcuni grandi musicisti presenti hanno eseguito due pezzi famosi: Billy Corgan dei Smashing Pumpkins "To Shiela" ed Axl Rose dei Guns and Roses "Novembrer Rain", seguite da altre toccanti esibizioni. Austin Butler ha inoltre partecipato alla cerimonia sostenendo la famiglia, data la sua vicinanza con gli eredi di Elvis durante le riprese del film con Baz Luhrmann.

In conclusione la famiglia Presley ha espresso tutta la sua gratitudine per il sostegno con un messaggio: "Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine per l'amore, la compassione e il sostegno che avete dimostrato alla nostra famiglia in questo momento difficile. Ve ne saremo sempre grati".